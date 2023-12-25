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İddia Ediyoruz Bu Avrupa Yakası Testinde Gülse Birsel Bile Full Çekemeyecek!

İddia Ediyoruz Bu Avrupa Yakası Testinde Gülse Birsel Bile Full Çekemeyecek!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.12.2023 - 16:31

Evettt tekrarları izlemekten ezberlediğimiz, yıllar geçse de sıkılmayacağımız Avrupa Yakası testine hazır mısınız? Bu testte Gülse Birsel bile full çekemeyecek!

Haydiiii başlayalım!

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1. Burhan Altıntop’un var olduğunu iddia ettiği Fransız Mürebbiyesi Kimdir?

1. Burhan Altıntop’un var olduğunu iddia ettiği Fransız Mürebbiyesi Kimdir?

2. Makbule Kıral’ın kelimeleri doğru telafuz edememesinin sebebi nedir?

2. Makbule Kıral’ın kelimeleri doğru telafuz edememesinin sebebi nedir?

3. Aşağıdakilerden hangisi Dilber Koçarslanlı’nın deyişlerinden biri değildi?

3. Aşağıdakilerden hangisi Dilber Koçarslanlı’nın deyişlerinden biri değildi?

4. Selin Yerebakan hangi ülkede okumuştur?

4. Selin Yerebakan hangi ülkede okumuştur?

5. Volkan Sütçüoğlunun aşağıdakilerden hangisi ile düet yapmamıştır?

5. Volkan Sütçüoğlunun aşağıdakilerden hangisi ile düet yapmamıştır?
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6. Aşağıdaki isimlerden hangi ikisi zıpkın kurbanı olmuştur?

6. Aşağıdaki isimlerden hangi ikisi zıpkın kurbanı olmuştur?

7. Evsizlerin babası, sahipsizlerin kurtarıcısı Gülenay Peynircioğlu’nun kedisinin adı nedir?

7. Evsizlerin babası, sahipsizlerin kurtarıcısı Gülenay Peynircioğlu’nun kedisinin adı nedir?

8. Volkan Sütçüoğlu, Cem Onaran’ı kandırmak, Aslı ile ilişkilerini bozmak amacıyla büründüğü karakterin isim-meslek eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

8. Volkan Sütçüoğlu, Cem Onaran’ı kandırmak, Aslı ile ilişkilerini bozmak amacıyla büründüğü karakterin isim-meslek eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

9. Aslı, Cem'i yemekleriyle etkilemek için ofise poğaça ve sarma yapıp götürmüştü. Bu poğaça ve sarma neden lezzetli değildi?

9. Aslı, Cem'i yemekleriyle etkilemek için ofise poğaça ve sarma yapıp götürmüştü. Bu poğaça ve sarma neden lezzetli değildi?

10. Avrupa Yakası 3. sezon jeneriğinde geçen Aslı’nın seslendirdiği bölümün içinde hangisi geçmiyordur?

10. Avrupa Yakası 3. sezon jeneriğinde geçen Aslı’nın seslendirdiği bölümün içinde hangisi geçmiyordur?
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11. Fatoş dergi ofisinde neden sürekli makyaj yapıyor?

11. Fatoş dergi ofisinde neden sürekli makyaj yapıyor?

12. Aşağıdakilerden hangisi Tahsin Sütçüoğlu’nun heyecanlandığında yaptığı davranışlardan biridir?

12. Aşağıdakilerden hangisi Tahsin Sütçüoğlu’nun heyecanlandığında yaptığı davranışlardan biridir?

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gaffur’a ait olamaz?

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gaffur’a ait olamaz?

14. Volkan ve Aslı yüzünden bunalıma giren reklam yönetmeninin adı nedir?

14. Volkan ve Aslı yüzünden bunalıma giren reklam yönetmeninin adı nedir?

15. Aşağıdaki ünlülerden hangisi Avrupa Yakası dizisine konuk olmamıştır?

15. Aşağıdaki ünlülerden hangisi Avrupa Yakası dizisine konuk olmamıştır?

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