Sevgiline göre sen hangi çikolatasın?

Eğer sevgilin seni bir çikolata türüne benzetseydi, kesinlikle sütlü çikolata olurdun. Seninle birlikte olmak, sütlü çikolatanın yumuşak dokusunu hissetmek gibi bir deneyim. Uyumlu, sakin ve tatlı bir karaktere sahipsin; ama aynı zamanda, tıpkı sütlü çikolatanın eriyen dokusu gibi, modun da oldukça hızlı bir şekilde değişebiliyor. Hayatın, bir çikolata kutusu kadar karmaşık ve çeşitli. Bazen ne istediğini, hangi çikolata parçasını seçeceğini bile anlamıyorsun. Kararsızlık, hayatının her köşesine, tıpkı çikolatanın eriyen tatları gibi, yayılmış durumda. Bir an bir şeyi severken, bir sonraki an ondan nefret edebilirsin. Ancak, tıpkı bir çikolata kutusundaki çeşitler gibi, bu fikrin de kısa süre içinde değişebilir. Seni anlamak, bir çikolata kutusunun içindeki tüm çeşitleri denemek kadar zor. Ancak, seninle yaşamak, bir çikolata kutusunu açıp her bir parçayı tatmak kadar zor ve karmaşık bir deneyim. Sevgilin, tüm bu karmaşayı ve belirsizliği göze almış. Seni, tüm bu gel-gitlerinle, tıpkı sütlü çikolatayı sevdiği gibi, seviyor. Sen, sütlü çikolata gibisin. Bazen, tıpkı bir çikolatanın eriyen tadı gibi, çok komik bir şeye ağlayabilirsin. Diğer yandan, çok üzücü bir şey karşısında bile, tıpkı bir çikolatanın tatlı lezzeti gibi, gülümseyebilirsin.