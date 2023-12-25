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Sevgiline Göre Sen Hangi Çikolatasın?

Sevgiline Göre Sen Hangi Çikolatasın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.12.2023 - 11:01

Sevgiline göre sen hangi çikolatasın?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Söyle bakalım sevgilin sana en çok nasıl hitap eder?

3. Söyle bakalım sevgilin sana en çok nasıl hitap eder?

4. İlişkinizde tartışma yaşadığınız ne kadar süre sonra barışırsınız?

4. İlişkinizde tartışma yaşadığınız ne kadar süre sonra barışırsınız?

5. Peki bu tartışmalardan sonra özür dileyene taraf kim oluyor?

5. Peki bu tartışmalardan sonra özür dileyene taraf kim oluyor?
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6. Sence sizin ilişkinizde güven eksikliği var mı?

7. Kendine büyük bir doğum günü planlıyorsun ve sevgilin işi nedeniyle son dakika gelemeyeceğini söylüyor ne yaparsın?

7. Kendine büyük bir doğum günü planlıyorsun ve sevgilin işi nedeniyle son dakika gelemeyeceğini söylüyor ne yaparsın?

8. Son olarak sevgilinin burcunu seçer misin?

Sevgiline göre sen bitter çikolatasın!

Sevgiline göre sen bitter çikolatasın!

Sevgilinin gözünden bakıldığında, sen tam bir bitter çikolatasın! İlişkinizdeki enerji ve dinamizm genellikle tavan yapıyor. Senin karakterin, çoğu insanın aksine, oldukça baskın ve belirgin. Bu, 'ben ne dersem o olur' şeklinde bir egemenlik anlamına gelmiyor tabii ki, ancak genellikle hayatın senin isteklerin ve beklentilerin doğrultusunda ilerlemesini tercih ediyorsun. Sevgilin, senin bu özgüvenli ve belirgin karakterini göz önünde bulundurarak, seni mutlu etmek için ekstra çaba harcamalı. Senin ne kadar değerli olduğunu, her an, her dakika sana hissettirmeli. Bu değerli olduğunu hissettiğin anlarda, hayatındaki her şeyin mükemmel bir şekilde yolunda gittiğine inanıyorsun. Ancak, tıpkı bitter çikolatanın acımsı tadı gibi, sen de çabuk sinirlenebiliyorsun. Sinirlendiğinde, ağzından çıkan sözleri kontrol etmekte zorlanıyorsun. Bu durum, her seferinde ilişkinize bir miktar zarar verse de, sevgilin seni son derece iyi tanıyor ve ne demek istediğini anlıyor. Sonuç olarak, sevgilin seni bir bitter çikolata olarak görüyor; tatlı, belirgin, bazen acımsı ama her zaman vazgeçilmez ve bağımlılık yapan. İşte bu yüzden sen, sevgilinin gözünde, bir bitter çikolatasın!

Sevgiline göre sen sütlü çikolatasın!

Sevgiline göre sen sütlü çikolatasın!

Eğer sevgilin seni bir çikolata türüne benzetseydi, kesinlikle sütlü çikolata olurdun. Seninle birlikte olmak, sütlü çikolatanın yumuşak dokusunu hissetmek gibi bir deneyim. Uyumlu, sakin ve tatlı bir karaktere sahipsin; ama aynı zamanda, tıpkı sütlü çikolatanın eriyen dokusu gibi, modun da oldukça hızlı bir şekilde değişebiliyor. Hayatın, bir çikolata kutusu kadar karmaşık ve çeşitli. Bazen ne istediğini, hangi çikolata parçasını seçeceğini bile anlamıyorsun. Kararsızlık, hayatının her köşesine, tıpkı çikolatanın eriyen tatları gibi, yayılmış durumda. Bir an bir şeyi severken, bir sonraki an ondan nefret edebilirsin. Ancak, tıpkı bir çikolata kutusundaki çeşitler gibi, bu fikrin de kısa süre içinde değişebilir. Seni anlamak, bir çikolata kutusunun içindeki tüm çeşitleri denemek kadar zor. Ancak, seninle yaşamak, bir çikolata kutusunu açıp her bir parçayı tatmak kadar zor ve karmaşık bir deneyim. Sevgilin, tüm bu karmaşayı ve belirsizliği göze almış. Seni, tüm bu gel-gitlerinle, tıpkı sütlü çikolatayı sevdiği gibi, seviyor. Sen, sütlü çikolata gibisin. Bazen, tıpkı bir çikolatanın eriyen tadı gibi, çok komik bir şeye ağlayabilirsin. Diğer yandan, çok üzücü bir şey karşısında bile, tıpkı bir çikolatanın tatlı lezzeti gibi, gülümseyebilirsin.

Sevgiline göre sen beyaz çikolatasın!

Sevgiline göre sen beyaz çikolatasın!

Bir beyaz çikolata tadındasın sen. Evet, tam da sen olduğun gibi, tüm doğallığınla, hiçbir yapmacıklığa bulaşmadan. Hayatının her anını net bir şekilde yaşıyorsun, ne fazlası ne de eksik. Hayatının her köşesinde ne varsa, ister var olsun ister yok, her detayı gözler önüne seriyorsun. Gizlemeyeceğin, saklayacağın hiçbir şey yok. İşte bu yüzden seni sevenler, bu doğallığınla, bu samimiyetinle seviyorlar. Hayatı karmaşıklaştırmak yerine, her zaman basitleştirmeyi tercih ediyorsun. Kafanı karıştıran, içini bulandıran hiçbir sorun aslında senin sorunun değil. Çünkü sen, hayatta her şeyin gelip geçici olduğunu çok iyi biliyorsun. Sevgilin seni beyaz çikolata olarak görüyor. Peki neden mi? Çünkü sen ona, belki de hiçbir sebep olmadan, derin bir huzur veriyorsun. Seninle geçirdiği her an, ona tatlı bir beyaz çikolatanın huzur veren lezzetini hatırlatıyor. İşte bu yüzden, sen onun için bir beyaz çikolatasın.

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