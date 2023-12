Sevgiline göre sen hangi çikolatasın?

Bir beyaz çikolata tadındasın sen. Evet, tam da sen olduğun gibi, tüm doğallığınla, hiçbir yapmacıklığa bulaşmadan. Hayatının her anını net bir şekilde yaşıyorsun, ne fazlası ne de eksik. Hayatının her köşesinde ne varsa, ister var olsun ister yok, her detayı gözler önüne seriyorsun. Gizlemeyeceğin, saklayacağın hiçbir şey yok. İşte bu yüzden seni sevenler, bu doğallığınla, bu samimiyetinle seviyorlar. Hayatı karmaşıklaştırmak yerine, her zaman basitleştirmeyi tercih ediyorsun. Kafanı karıştıran, içini bulandıran hiçbir sorun aslında senin sorunun değil. Çünkü sen, hayatta her şeyin gelip geçici olduğunu çok iyi biliyorsun. Sevgilin seni beyaz çikolata olarak görüyor. Peki neden mi? Çünkü sen ona, belki de hiçbir sebep olmadan, derin bir huzur veriyorsun. Seninle geçirdiği her an, ona tatlı bir beyaz çikolatanın huzur veren lezzetini hatırlatıyor. İşte bu yüzden, sen onun için bir beyaz çikolatasın.