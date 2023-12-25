Sevgiline Göre Sen Hangi Çikolatasın?
Sevgiline Göre Sen Hangi Çikolatasın?
Sevgiline göre sen hangi çikolatasın?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Söyle bakalım sevgilin sana en çok nasıl hitap eder?
4. İlişkinizde tartışma yaşadığınız ne kadar süre sonra barışırsınız?
5. Peki bu tartışmalardan sonra özür dileyene taraf kim oluyor?
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6. Sence sizin ilişkinizde güven eksikliği var mı?
7. Kendine büyük bir doğum günü planlıyorsun ve sevgilin işi nedeniyle son dakika gelemeyeceğini söylüyor ne yaparsın?
8. Son olarak sevgilinin burcunu seçer misin?
Sevgiline göre sen bitter çikolatasın!
Sevgiline göre sen sütlü çikolatasın!
Sevgiline göre sen beyaz çikolatasın!
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