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Yeri Doldurulamayacak Değerler Aramızdan Ayrıldı: 2024 Senesinde Vefatıyla Hepimizi Yasa Boğan Ünlü İsimler

Yeri Doldurulamayacak Değerler Aramızdan Ayrıldı: 2024 Senesinde Vefatıyla Hepimizi Yasa Boğan Ünlü İsimler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.12.2024 - 09:01

2024 yılı, ülkemiz için olduğu kadar dünya genelinde de pek çok zorluğu, kaybı ve unutulmaz anıyı beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıl, hepimiz için derin izler bırakan olaylarla doluydu. Bu yıl, Türk sanat dünyasına, edebiyatına ve kültürüne damgasını vurmuş pek çok önemli ismi kaybettik. Aramızdan ayrılan bu isimler, geride büyük bir boşluk bırakırken, aynı zamanda eserleriyle ve anılarıyla sonsuza kadar hatırlanacak ve kalplerde yaşamaya devam edecek...

2024 yılında kaybettiğimiz ünlü isimler, sadece sanat dünyasında değil, tüm toplumda iz bırakan figürlerdi. Onların anıları, eserleri ve katkıları, uzun yıllar boyunca akıllarda kalacak. Gelin, 2024'te aramızdan ayrılan isimlere birlikte bakalım...

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Ayla Algan

Ayla Algan

Duayen tiyatro sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kenan Işık

Kenan Işık

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

Yüksel Uzel

Yüksel Uzel

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Metin Arolat

Metin Arolat

90'lı yıllara damgasını vuran Metin Arolat 52 yaşında hayatını kaybetti.

Genco Erkal

Genco Erkal

Usta isim Genco Erkal 31 Temmuz 2024 tarihinde 86 yaşında lösemiye yenik düştü.

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Fatma Karanfil

Fatma Karanfil

Fatma Karanfil 4. evre kanser nedeni ile tedavi gördüğü hastanede 4 Haziran günü hayatını kaybetti.

Kayhan Yıldızoğlu

Kayhan Yıldızoğlu

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 9 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

1 Eylül 2024 tarihinde Miami'de bulunan evinde 69 hayatını kaybetti.

Erkan Özerman

Erkan Özerman

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve sanatçı menajeri Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Efe Deprem

Efe Deprem

Seksenler dizisiyle tanınan Tiyatro oyuncusu Efe Deprem geçirdiği trafik kazası sonucu 6 mart günü vefat etti.

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Arif Keskiner

Arif Keskiner

Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım, Köşeyi Dönen Adam gibi birçok filmin yapımcı koltuğunda oturarak Türk sinema tarihine damga vuran Arif Keskiner 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sema Çeyrekbaşı

Sema Çeyrekbaşı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı  pıhtı atması sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bahar Öztan

Bahar Öztan

Yeşilçam'ın 'gamzeli güzel' olarak tanınan ve bir süredir kolon kanseri tedavisi gören oyuncu Bahar Öztan, 21 mart günü vefat etti.

Erkan Yolaç

Erkan Yolaç

Uzun süre boyunca yoğun bakımda tedavi gören Erkan Yolaç, 16 Mayıs 2024'te çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ

Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında, 17 Kasım günü hayatını kaybetti.

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Güneri Cıvaoğlu

Güneri Cıvaoğlu

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Cıvaoğlu tedavi gördüğü hastanede 1 Ekim günü yaşamını yitirdi.

Ayten Gökçer

Ayten Gökçer

Gökçer, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da inme nedeniyle 84 yaşında vefat etti.

Maggie Smith

Maggie Smith

Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall'ı canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti.

Sevil Üstekin

Sevil Üstekin

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Vural Çelik

Vural Çelik

Vural Çelik evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti.

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İrfan Alış

İrfan Alış

Peyk grubunun solisti İrfan Alış beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Liam Payne

Liam Payne

One Direction grubunun eski üyesi Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Alp Kavasoğlu

Alp Kavasoğlu

Birçok ünlünün makyaj artistliğini yapan Alp Kavasoğlu pankreas kanserine yenik düşerek 43 yaşında hayatını kaybetti.

Tomris Giritlioğlu

Tomris Giritlioğlu

Bir süre kanser tedavisi gören Giritlioğlu, 23 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Tekin Temel

Tekin Temel

Tekin Temel kalp krizi sonucu 24 Ekim günü hayatını kaybetti.

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Salahsun Hekimoğlu

Salahsun Hekimoğlu

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu 27 Temmuz günü hayatını kaybetti.

Tuncay Akça

Tuncay Akça

'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakabıyla tanınan Tuncay Akça kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet Uğurlu

Ahmet Uğurlu

Ahmet Uğurlu, 29 Mayıs 2024'te kansere yenik düşerek 71 yaşında vefat etti.

Gülşah Çomoğlu

Gülşah Çomoğlu

Gülşah Çomoğlu kansere yenik düşerek 38 yaşında hayatını kaybetti.

Aydemir Akbaş

Aydemir Akbaş

Usta oyuncu Aydemir Akbaş 17 Ağustos günü vefat etti.

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Faris Akarsu

Faris Akarsu

Birçok ünlü ismin müzik öğretmeni olan Faris Akarsu 24 Ekim günü hayatını kaybetti.

Hasan Yalnızoğlu

Hasan Yalnızoğlu

Eski Survivor yarışmacılarından Hasan Yalnızoğlu 15 Ekim günü pankreas kanserine yenik düşerek vefat etti.

Özlem Akınözü

Özlem Akınözü

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü 20 Temmuz günü hayatını kaybetti.

Demet Ersoy

Demet Ersoy

Tiyatrocu Demet Ersoy, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bulunan bir otelin terasından düşerek haziran ayında hayatını kaybetti.

Sevda Ferdağ

Sevda Ferdağ

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, 17 Şubat 2024'te vefat etti.

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Tolga Savacı

Tolga Savacı

Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı 26 Şubat 2024'te kalp krizi sonucu vefat etti

Türker İnanoğlu

Türker İnanoğlu

'Bay Sinema' olarak bilinen ünlü yönetmen Türker İnanoğlu 2 Nisan günü vefat etti.

Murat Soydan

Murat Soydan

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.

Şerif Gören

Şerif Gören

Birbirinden unutulmaz yapımlara imza atan ünlü yönetmen Şerif Gören 8 Aralık günü hayatını kaybetti.

Ankaralı Turgut

Ankaralı Turgut

Ankaralı Turgut olarak bilinen ve bir süredir kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Turgut Karataş, tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde 15 aralık günü vefat etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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