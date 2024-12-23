Metroda Yolculuk Yapan Kadın Ateşe Verdi, Karşısına Oturup Yanmasını İzledi!
Metroda Yolculuk Yapan Kadın Ateşe Verdi, Karşısına Oturup Yanmasını İzledi!
ABD'nin New York kentindeki metroda korkunç bir olay yaşandı. Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat eden bir kadın, ateşe verilerek yakıldı. Kadını ateşe veren kişi, karşısına oturup kadının yanmasını izledi!
Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kısa süre sonra şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
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New York metrosunda dün sabah saatlerinde ateşe verilen kadının hayatını kaybettiği açıklandı.
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Seyahat eden kadını aniden ateşe veren kişi, karşısına oturarak kadının yanmasını izledi!
NY Polis Komiseri Jessica Tisch'in açıklamasına göre, adı açıklanmayan şüpheli, Brooklyn'deki Stillwell Avenue'deki hattın son durağına doğru giden bir trende seyahat ederken, aynı vagondaki bir kadını ateşe verdi.
Olayı fark eden polis, yangın söndürme tüpüyle kurbana müdahale etti ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kısa süre sonra şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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