Cansız Manken Vahe Kılıçarslan’ın Başı Büyük Belada! Çarpıp Kaçtığı Araçtaki Kadın Engelli Kaldı!

‘Cansız manken’ olarak bilinen eski manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı otomobil ile 45 yaşındaki Olcay Emine Yıldırım’ın otomobiline çarptığı ve olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, Yıldırım’ın yüzde 67 engelli kalmasına neden olduğu belirtildi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Kılıçarslan hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaza nedeniyle çocuğuna dahi sarılamadığını iddia eden Yıldırım, ayrıca 5 milyon liralık tazminat davası da açtı.

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