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Cansız Manken Vahe Kılıçarslan’ın Başı Büyük Belada! Çarpıp Kaçtığı Araçtaki Kadın Engelli Kaldı!

Cansız Manken Vahe Kılıçarslan’ın Başı Büyük Belada! Çarpıp Kaçtığı Araçtaki Kadın Engelli Kaldı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2024 - 08:46

‘Cansız manken’ olarak bilinen eski manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı otomobil ile 45 yaşındaki Olcay Emine Yıldırım’ın otomobiline çarptığı ve olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, Yıldırım’ın yüzde 67 engelli kalmasına neden olduğu belirtildi. 

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Kılıçarslan hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaza nedeniyle çocuğuna dahi sarılamadığını iddia eden Yıldırım, ayrıca 5 milyon liralık tazminat davası da açtı.

KAYNAK

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Afyonkarahisar’da 15 Temmuz 2023 tarihinde ‘cansız manken’ olarak bilinen eski manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı otomobil ile Olcay Emine Yıldırım’ın kayınpederi Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, Korel Otel Kavşağı’nda çarpıştı. Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklendi.

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz 2023 tarihinde ‘cansız manken’ olarak bilinen eski manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı otomobil ile Olcay Emine Yıldırım’ın kayınpederi Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, Korel Otel Kavşağı’nda çarpıştı. Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklendi.

Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım, kazayı daha hafif yaralı olarak atlattı. Ancak kazada en ağır yaralanan ise gelin Olcay Emine Yıldırım oldu. Yıldırım, 8 yaşındaki oğlu zarar görmesin diye üzerine kapaklandığı için kürek kemiği kırıldı.

Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım, kazayı daha hafif yaralı olarak atlattı. Ancak kazada en ağır yaralanan ise gelin Olcay Emine Yıldırım oldu. Yıldırım, 8 yaşındaki oğlu zarar görmesin diye üzerine kapaklandığı için kürek kemiği kırıldı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Sunucu Vahe Kılıçarslan, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı için Yıldırım ailesine çevredeki vatandaşlar yardım etti. Olcay Emine Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda kaldı. Pelvis bölgesine ve bel kemiklerinde ağır kırıklar olan Yıldırım’ın vücuduna platin takıldı. Kazanın ardından felç kaldığı için sol bacağı diğer bacağından kısa kalan Yıldırım’a yüzde 67 engelli raporu verildi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Sunucu Vahe Kılıçarslan, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı için Yıldırım ailesine çevredeki vatandaşlar yardım etti. Olcay Emine Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda kaldı. Pelvis bölgesine ve bel kemiklerinde ağır kırıklar olan Yıldırım’ın vücuduna platin takıldı. Kazanın ardından felç kaldığı için sol bacağı diğer bacağından kısa kalan Yıldırım’a yüzde 67 engelli raporu verildi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Vahe Kılıçarslan, suçlamaları kabul etmeyerek olayda herhangi bir kusurunun olmadığını belirtti.

Soruşturma kapsamında ifade veren Vahe Kılıçarslan, suçlamaları kabul etmeyerek olayda herhangi bir kusurunun olmadığını belirtti.

Soruşturma sonucunda Vahe Kılıçarslan hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma’ ve ‘kemik kırılmasına neden olacak şekilde taksirle yaralama’ suçlarından 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

İddianamede, Vahe Kılıçarslan’ın asli kusurlu olduğu ve birden fazla kişiyi yaraladığı için cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca Kılıçarlan’ın mahkumiyeti halinde üç aydan az, üç yıldan fazla olmamak üzere meslek sanatının icrasının yasaklanmasına veya sürücü belgesinin geri alınması yönünde karar verilebileceğine ilişkin maddeye de yer verildi.

Ceza davası devam ederken, kazanın en ağır mağduru olan ve bedensel kayıp yaşayan Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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