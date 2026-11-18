Ankette en çok oyu 627 kişiyle Trendyol Yemek aldı. Katılımcıların yüzde 26,6'sı yemek siparişini en çok bu uygulamadan verdiğini söyledi. Yemeksepeti ise 615 oy ve yüzde 26'lık payla hemen arkasında kaldı.

İki uygulamanın toplam oyu 1.242'ye ulaşıyor. Bu da ankete katılan her iki okurdan birinden fazlasının (yüzde 52,6) siparişini bu iki platformdan verdiği anlamına geliyor. Yemeksepeti, 25. kuruluş yıl dönümünde paylaştığı verilerde 25 yılda 37,6 milyon kullanıcıya hizmet verdiğini açıklamıştı.