Yemek Siparişini En Çok Hangi Uygulamadan Veriyorsun? Anket Sonucu Belli Oldu
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Onedio'nun 'Yemek siparişini en çok hangi uygulamadan veriyorsun?' anketine 2.361 kişi katıldı. Okurların yüzde 26,6'sı (627 kişi) Trendyol Yemek'i seçti ve bu uygulama birinci oldu. Yemeksepeti 615 oyla (yüzde 26) ikinci sırada yer aldı. Aradaki fark yalnızca 12 oy. Üçüncü sırada ise yüzde 25,7 ile 'Sipariş vermiyorum' seçeneği var.
Trendyol Yemek, Yemeksepeti'ni 12 oyla geride bıraktı.
Her 4 kişiden 1'i yemek siparişi vermiyor.
Getir yüzde 9,1, Migros Yemek yüzde 5,2'de kaldı.
"Yemek siparişini en çok hangi uygulamadan veriyorsun?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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