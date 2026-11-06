Hamburgerci de Pizzacı da Geride Kaldı: Okurların En Çok Gittiği Mekan Belli Oldu
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Dışarıda yemek yemek söz konusu olduğunda herkesin bir favorisi var. Onedio'nun 31 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında düzenlediği 'Hangi yiyecek mekanlarına daha çok gidiyorsun?' anketine 3.096 kişi katıldı. Hamburgerden pizzaya, pideden böreğe uzanan listede zirvedeki tercih açık ara öne çıktı.
Kebapçılar yüzde 35 ile açık ara zirvede.
Hamburgerciler ikinci sırada.
Pideciler öne çıktı, börekçiler son sırada kaldı.
"Hangi yiyecek mekanlarına daha çok gidiyorsun?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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