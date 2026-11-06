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Hamburgerci de Pizzacı da Geride Kaldı: Okurların En Çok Gittiği Mekan Belli Oldu

Hamburgerci de Pizzacı da Geride Kaldı: Okurların En Çok Gittiği Mekan Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 16:08
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Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dışarıda yemek yemek söz konusu olduğunda herkesin bir favorisi var. Onedio'nun 31 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında düzenlediği 'Hangi yiyecek mekanlarına daha çok gidiyorsun?' anketine 3.096 kişi katıldı. Hamburgerden pizzaya, pideden böreğe uzanan listede zirvedeki tercih açık ara öne çıktı.

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Kebapçılar yüzde 35 ile açık ara zirvede.

Kebapçılar yüzde 35 ile açık ara zirvede.

Ankette en çok oyu 1.090 kişiyle kebapçılar aldı. Katılımcıların yüzde 35,2'si en çok kebapçıya gittiğini söyledi. Kebapçılar, ikinci sıradaki seçeneğin yaklaşık 12 puan önünde yer aldı.

Bu tercih sipariş alışkanlıklarıyla da örtüşüyor. Yemeksepeti'nin 2025 verilerine göre Türkiye'de en çok tercih edilen mutfak döner olurken, kebap da en çok sipariş edilen lezzetler arasında yer aldı. Platformda 2025 yılının ilk siparişi de Adana'dan, Adana kebap için verilmişti.

Hamburgerciler ikinci sırada.

Hamburgerciler ikinci sırada.

İkinci sırada 721 oy ve yüzde 23,3'lük payla hamburgerciler var. Hamburger, özellikle hızlı ve pratik bir öğün arayanların ilk tercihleri arasında öne çıkıyor.

Resmi veriler de hamburgerin popülerliğini doğruluyor. Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret verilerine göre tüketiciler, hızlı ticarette yemek kategorisinde en çok hamburger satın aldı ve hamburgere 26,74 milyar lira harcandı. Hamburgeri 17,03 milyar lirayla pizza, 12,56 milyar lirayla tavuk döner izledi.

Pideciler öne çıktı, börekçiler son sırada kaldı.

Pideciler öne çıktı, börekçiler son sırada kaldı.

Üçüncü sırada 455 oyla (yüzde 14,7) 'Diğer' seçeneği yer aldı. Listedeki mekanlar arasında ise pideciler 252 oyla (yüzde 8,1) öne çıktı. Köfteciler 230 oy (yüzde 7,4) alırken, pizzacılar 180 oyda (yüzde 5,8) kaldı.

Listenin son sırasında ise 168 oyla (yüzde 5,4) börekçiler yer aldı.

Dışarıda yemek yemenin maliyeti de artmaya devam ediyor. TÜİK'in ekim ayı verilerine göre lokanta ve konaklama hizmetlerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 28,42 oldu.

"Hangi yiyecek mekanlarına daha çok gidiyorsun?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Hangi yiyecek mekanlarına daha çok gidiyorsun?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Kebapçı / 1.090 oy

2. Hamburgerci / 721 oy

3. Diğer / 455 oy

4. Pideci / 252 oy

5. Köfteci / 230 oy

6. Pizzacı / 180 oy

7. Börekçi / 168 oy

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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