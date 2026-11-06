Hamburgerci de Pizzacı da Geride Kaldı: Okurların En Çok Gittiği Mekan Belli Oldu

Ankette en çok oyu 1.090 kişiyle kebapçılar aldı. Katılımcıların yüzde 35,2'si en çok kebapçıya gittiğini söyledi. Kebapçılar, ikinci sıradaki seçeneğin yaklaşık 12 puan önünde yer aldı.

Bu tercih sipariş alışkanlıklarıyla da örtüşüyor. Yemeksepeti'nin 2025 verilerine göre Türkiye'de en çok tercih edilen mutfak döner olurken, kebap da en çok sipariş edilen lezzetler arasında yer aldı. Platformda 2025 yılının ilk siparişi de Adana'dan, Adana kebap için verilmişti.