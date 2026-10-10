Vedat Milor Kendisini Tersleyen Kebap Ustasını Övmeye Doyamadı
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Üsküdar'ın arka sokaklarındaki küçük mekanda yalnızca sınırlı sayıda porsiyon servis ediliyor.
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Sakatatlar ve lavaş, Milor'dan İstanbul'da uzun süredir yediği en iyi örnekler olarak övgü aldı.
Milor, Zırh kıyması Adana'yı yıllardır aradığı lezzet olarak değerlendirildi.
"Bizim ortalama insanın damak zevki yerlerde sürünüyor" diyen Milor, esnafın herkesi memnun etme çabasını eleştirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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