Vedat Milor Kendisini Tersleyen Kebap Ustasını Övmeye Doyamadı

Menüde Adana, ciğer, kuzu şiş ve yürek yer alıyor. Porsiyon ve dürüm sayısı da sınırlı tutuluyor. İçecek olarak ayran ve mekanın kendi yaptırdığı özel şalgam servis ediliyor. Milor, fermente şıra fıçısında hazırlanan şalgamın benzerini piyasada görmediğini söyledi. Etin yağlılığını kestiği için kebapla çok iyi gittiğini de belirtti.

Çoban ve tabla salatası siparişten sonra hazırlanıyor ve yalnızca zeytinyağı ve limonla servis ediliyor. Milor, domateslerin bile gayet tatlı olduğunu, en ucuz ürünün tercih edilmediğini ifade etti. Yoğurt ise pahalı olduğu için pek kimsenin kullanmadığı özel bir üreticiden alınıyor. Lavaş mekanın kendi isteğine göre yaptırılıyor ve iki saatte bir geliyor. Milor, 'Adana usulü biraz fazla kalın ama bence nefis bir kalınlık' dedi.

Milor, bu kalitenin mekanın küçük olmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Japonya'daki 6-8 kişilik suşi mekanlarını örnek gösteren Milor, 'Her küçük lokanta iyi diye bir şey yok ama ölçek büyüyünce çok üst düzey kaliteyi kovalamak imkânsız' ifadelerini kullandı.