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Ne Baklava Ne Kebap: 12 Ünlü Şefin Gaziantep'te 'Yemeden Dönmeyin' Dediği Lezzetler

Ne Baklava Ne Kebap: 12 Ünlü Şefin Gaziantep'te 'Yemeden Dönmeyin' Dediği Lezzetler

Gaziantep
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 12:39
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Gaziantep, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Festivalde, MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ve Şef Doğa Çitçi’nin ev sahipliğinde, gastronomi dünyasının tanınmış 12 şefi bir araya geldi. Gaziantep'in lezzet duraklarını tek tek gezen şefler, kebap, lahmacun ve baklavanın ötesine geçerek Gaziantep'e gelenlerin mutlaka denemesi gereken o lezzetleri sıraladı.

Gaziantep'e yolunuz düşerse bu listeyi kaydetmeyi unutmayın! 😋

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Gaziantep denince aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen kebap, lahmacun ya da baklava…

Gaziantep denince aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen kebap, lahmacun ya da baklava…

Fakat bu şehrin mutfağı bunlardan ibaret değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Gaziantep ayağı GastroAntep, ünlü şefleri şehirde buluşturdu. Şefler, TGA'nın yürüttüğü Lezzet Noktası Projesi kapsamında tam 73 durağı gezdi ve 'Tatmadan dönmeyin' dedikleri lezzetleri paylaştı.

Etkinliğin ev sahipleri Doğa Çitçi ve MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'ydı.

Etkinliğin ev sahipleri Doğa Çitçi ve MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'ydı.

Konuk şefler arasında Ahmet Güzelyağdöken, Umut Karakuş, Ömür Akkor, Erşan Yılmaz, Michelin Bib Gourmand sahibi Tamer Özkan, Selen Mağzalcıoğlu, Şafak Erten, Harun Raşit Dönmez, Celal Gürkan Yılmaz ve Gökhan Ali Çamkerten vardı. Yazar Hilal Kayış Sungur ve gastronomi araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl da rotaya katıldı.

Mehmet Yalçınkaya: "Gaziantep'e sadece üç lezzet önermek gerçekten haksızlık olur."

Mehmet Yalçınkaya: "Gaziantep'e sadece üç lezzet önermek gerçekten haksızlık olur."

Şefin önerisi günü öğünlere bölmek. Öğle yemeğinde yuvalama, analı kızlı ve kuru dolma; akşam yemeğinde alinazik ve farklı kebap çeşitleri. Tatlı olarak da baklava ve katmer. Doymuş olarak dönmeniz garanti!

Doğa Çitçi ise bayram sabahlarının vazgeçilmezini öne çıkardı: Yuvalama!

Doğa Çitçi ise bayram sabahlarının vazgeçilmezini öne çıkardı: Yuvalama!

Çitçi'nin listesinde yuvalamanın yanında akıtmalı ufak köfte, yoğurtlu patates ve damat dolması var. Gaziantep'e ilk kez gidecekler için üç önerisi ise Antep baklavası, yuvalama ve Gaziantep lahmacunu.

Lezzet durağı 1: Koçak Baklava

Lezzet durağı 1: Koçak Baklava

Koçak Baklava’nın kurucusu Coşkun Koçak, Gaziantep baklavasının özel lezzetinin kaliteli ham madde, ustalık ve doğru üretim tekniklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını söylüyor. Fakat burada sadece baklava yemek olmaz. Coşkun Koçak'ın önerileri Antep baklavası, beyran ve yuvalama.

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Lezzet durağı 2: 1635'ten beri açık olan Tahmis Kahvesi ☕

Lezzet durağı 2: 1635'ten beri açık olan Tahmis Kahvesi ☕

Yaklaşık 400 yıllık bu kahvehanenin olmazsa olmazı menengiç kahvesi. Yabani bir fıstık türünden yapılan bu kahve sütle servis ediliyor. Mehmet Hilmi Bağcı, menengiç kahvesinin yanında Antep baklavası ve Gaziantep kebaplarını da öneriyor.

Lezzet durağı 3: 1975'ten beri aynı ailenin işlettiği Metanet Lokantası

Lezzet durağı 3: 1975'ten beri aynı ailenin işlettiği Metanet Lokantası

Burada beyran içmeden çıkmayın. Kuzu eti, pirinç, sarımsak, biber ve et suyuyla hazırlanan beyranın eti yaklaşık 12-13 saat kaynatılıyor. Enes Ataseven, beyranın yanında baklava ve nohut dürümünü de öneriyor.

Lezzet durağı 4: Yesemek Gaziantep Mutfak

Lezzet durağı 4: Yesemek Gaziantep Mutfak

İlk şubesi 1989'da Necdet Olca tarafından açılan mekânda Muhammed Yıldırım'ın önerileri beyran, yuvalama ve şiveydiz. Menüde ekşili ufak köfte, içli köfte, zeytinyağlı kuru dolma ve Antep peynirli börek de var.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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