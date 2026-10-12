Ne Baklava Ne Kebap: 12 Ünlü Şefin Gaziantep'te 'Yemeden Dönmeyin' Dediği Lezzetler
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Gaziantep, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Festivalde, MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ve Şef Doğa Çitçi’nin ev sahipliğinde, gastronomi dünyasının tanınmış 12 şefi bir araya geldi. Gaziantep'in lezzet duraklarını tek tek gezen şefler, kebap, lahmacun ve baklavanın ötesine geçerek Gaziantep'e gelenlerin mutlaka denemesi gereken o lezzetleri sıraladı.
Gaziantep'e yolunuz düşerse bu listeyi kaydetmeyi unutmayın! 😋
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Gaziantep denince aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen kebap, lahmacun ya da baklava…
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Etkinliğin ev sahipleri Doğa Çitçi ve MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'ydı.
Mehmet Yalçınkaya: "Gaziantep'e sadece üç lezzet önermek gerçekten haksızlık olur."
Doğa Çitçi ise bayram sabahlarının vazgeçilmezini öne çıkardı: Yuvalama!
Lezzet durağı 1: Koçak Baklava
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Lezzet durağı 2: 1635'ten beri açık olan Tahmis Kahvesi ☕
Lezzet durağı 3: 1975'ten beri aynı ailenin işlettiği Metanet Lokantası
Lezzet durağı 4: Yesemek Gaziantep Mutfak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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