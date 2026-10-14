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İnternetten Yemek Siparişinde Yeni Dönem: Bakanlık Gramaj Şikayetleri Üzerine Harekete Geçti

İnternetten Yemek Siparişinde Yeni Dönem: Bakanlık Gramaj Şikayetleri Üzerine Harekete Geçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 07:49 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 07:52
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Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikâyetleri üzerine ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi. Yazıda hamburger, döner, iskender ve köfte gibi kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir kısmında gramaj bilgisinin hiç bulunmadığı ya da eksik sunulduğu belirtildi. Bakanlık, dijital mecralardaki bu bilgilerin doğru ve eksiksiz yer alması için çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi.

Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi

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Bakanlık, hamburger, döner, iskender ve köftede gramaj bilgisinin bazen hiç, bazen eksik verildiğini belirtti.

Bakanlık, hamburger, döner, iskender ve köftede gramaj bilgisinin bazen hiç, bazen eksik verildiğini belirtti.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre bakanlığın federasyonlara gönderdiği yazıda, tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir bölümünde gramaj bilgisinin yer aldığı, bir bölümünde ise bu bilginin hiç bulunmadığı veya eksik sunulduğu ifade edildi. Hamburger, döner, iskender ve köfte bu listenin başında geliyor.

Bakanlık, bazı işletmelerin et gramajına yer vermemesini mevzuata aykırı buldu. Uyarı yalnızca e-ticaret platformlarıyla sınırlı değil: restoranların kendi internet siteleri, mobil uygulamalar ve diğer internet mecraları da kapsamda. Bakanlık, gramaj bilgisinin 'doğru ve eksiksiz' verilmesine yönelik çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep etti.

Mesafeli satışlarda tüketiciyi ürünün temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirmek zorunlu.

Mesafeli satışlarda tüketiciyi ürünün temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirmek zorunlu.

Bakanlık yazıda, mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünün temel nitelikleri konusunda açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğunu da hatırlattı. Ekrandan sipariş verenin ürünü elle tutup tartma şansı olmadığı için gramaj, bu temel niteliklerin en başında sayılıyor.

Konu bakanlığın gündeminde ilk kez gelmiyor. 20 Kasım 2024'te yayımlanan duyuruda döner, iskender ve hamburger için tarife ve fiyat listelerinde gramaj bilgisi verilmesi şart koşulmuştu. Gerekçe de aynıydı: Döner 'döner sandviç', 'dürüm döner' gibi farklı adlarla, farklı fiyatlarla satılıyor ve gramaj yazmadığı için fiyatları karşılaştırmak mümkün olmuyor. O dönemde TOBB ve TESK bilgilendirilmiş, 81 il ticaret müdürlüğü de işletmeleri denetlemeye başlamıştı.

Restoran menülerindeki gramaj kuralı bu kez internet siparişlerine taşınıyor.

Restoran menülerindeki gramaj kuralı bu kez internet siparişlerine taşınıyor.

Yani 2024'te masadaki menü ve fiyat listesi için getirilen beklenti, şimdi telefon ekranındaki ürün sayfalarına da uzatılmış durumda. Bakanlığın yazısı, internetten sipariş verenlerin tabağına ya da dürümüne ne kadar et konulduğunu sipariş vermeden önce görebilmesini hedefliyor.

Haberlerde yeni bir yönetmelik, yaptırım ya da net bir son tarih bilgisi yer almıyor; bakanlık şimdilik çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istiyor. Platformların ve restoranların ürün sayfalarını güncellemesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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