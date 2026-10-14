İnternetten Yemek Siparişinde Yeni Dönem: Bakanlık Gramaj Şikayetleri Üzerine Harekete Geçti
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Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikâyetleri üzerine ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi. Yazıda hamburger, döner, iskender ve köfte gibi kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir kısmında gramaj bilgisinin hiç bulunmadığı ya da eksik sunulduğu belirtildi. Bakanlık, dijital mecralardaki bu bilgilerin doğru ve eksiksiz yer alması için çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi.
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Bakanlık, hamburger, döner, iskender ve köftede gramaj bilgisinin bazen hiç, bazen eksik verildiğini belirtti.
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Mesafeli satışlarda tüketiciyi ürünün temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirmek zorunlu.
Restoran menülerindeki gramaj kuralı bu kez internet siparişlerine taşınıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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