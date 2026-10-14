İnternetten Yemek Siparişinde Yeni Dönem: Bakanlık Gramaj Şikayetleri Üzerine Harekete Geçti

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre bakanlığın federasyonlara gönderdiği yazıda, tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir bölümünde gramaj bilgisinin yer aldığı, bir bölümünde ise bu bilginin hiç bulunmadığı veya eksik sunulduğu ifade edildi. Hamburger, döner, iskender ve köfte bu listenin başında geliyor.

Bakanlık, bazı işletmelerin et gramajına yer vermemesini mevzuata aykırı buldu. Uyarı yalnızca e-ticaret platformlarıyla sınırlı değil: restoranların kendi internet siteleri, mobil uygulamalar ve diğer internet mecraları da kapsamda. Bakanlık, gramaj bilgisinin 'doğru ve eksiksiz' verilmesine yönelik çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep etti.