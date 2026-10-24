Yemek Siparişi Tercihlerine Göre Harcama Karakterini Söylüyoruz!

Senin lügatında parayı sokağa atmak diye bir kavram yok. Bir harcama yapmadan önce verdiğin paranın karşılığında tam olarak ne alacağını hesaplıyorsun. Gösterişli ambalajlar veya popüler mekanlar senin kararını zerre kadar etkilemiyor. Ödediğin her kuruşun hakkını sonuna kadar almak istiyorsun ve fiyat performans oranı düşük olan hiçbir şeye yanaşmıyorsun. Paran senin için değerli ve onu gayet akılcı bir şekilde harcıyorsun.