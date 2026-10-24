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Yemek Siparişi Tercihlerine Göre Harcama Karakterini Söylüyoruz!

etiket Yemek Siparişi Tercihlerine Göre Harcama Karakterini Söylüyoruz!

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
24.10.2026 - 15:01
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Açlık kapıyı çaldığında telefona sarılıp sipariş verme şeklimiz aslında parayla kurduğumuz ilişkinin minik bir simülasyonu. İndirim kuponu bulmak için bütün uygulamaları talan edenlerden misin yoksa canın ne çekiyorsa fiyatına bakmadan sepete atanlardan mı? Yemek sepetindeki o küçük seçimler senin harcama karakterin hakkında çok fazla şey söylüyor. Hazırsan mutfağın gizli gerçekleriyle yüzleşelim.

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1. İlk sorumuz: Diyelim ki gece yarısı inanılmaz acıktın ve sipariş uygulamasını açtın. Gözün ilk olarak nereye kayıyor?

1. İlk sorumuz: Diyelim ki gece yarısı inanılmaz acıktın ve sipariş uygulamasını açtın. Gözün ilk olarak nereye kayıyor?

2. Bir yemeğe sırf çok popüler bir mekanın menüsünde diye iki katı para vermek sence mantıklı bir hareket mi?

3. Sipariş verirken "Nasıl olsa kurye getiriyor" deyip sepete hiç ihtiyacın olmayan ekstra tatlı veya içecekleri de eklediğin oluyor mu?

4. Devam edelim! Diyelim ki siparişin geldi ama içecek unutulmuş veya yemek buz gibi olmuş. İçinden geçenleri nasıl dışa vurursun?

5. Şimdi de şunu soralım: İş yerinde herkes ortak bir yemek siparişi verecek ve sen organizasyonu üstlendin. Süreci nasıl yönetirsin?

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6. Yemek siparişi verdiğinde motor sesinden kurye geldiğini anlayabiliyor musun?

7. En yakın arkadaşın sana harika ama porsiyonu küçücük bir restorandan bahsetti. Fiyatlar da oldukça tuzlu. Orayı denemek sence sana uygun mu?

8. Son sorumuz: Yemek uygulaması sana yıl sonu özetini gönderse en çok hangi cümleyle karşılaşırsın?

Paranı sadece bildiğin ve güvendiğin şeylere harcıyorsun.

Macera aramak veya paranı çöpe atma riski almak sana hiç uymuyor. Maddi konularda son derece garantici bir yapın var. Yeni bir şeyler denemek yerine yıllardır kalitesinden emin olduğun seçeneklere yönelmeyi tercih ediyorsun. Harcamalarını yaparken sürprizle karşılaşmaktan nefret ediyor ve aldığın hizmetin kalitesinden her zaman emin olmak istiyorsun. Alışkanlıklarına olan bu bağlılığın cüzdanını olası felaketlerden büyük ölçüde koruyor.

Bir şeye para verirken alacağın maksimum faydaya odaklanıyorsun.

Bir şeye para verirken alacağın maksimum faydaya odaklanıyorsun.

Senin lügatında parayı sokağa atmak diye bir kavram yok. Bir harcama yapmadan önce verdiğin paranın karşılığında tam olarak ne alacağını hesaplıyorsun. Gösterişli ambalajlar veya popüler mekanlar senin kararını zerre kadar etkilemiyor. Ödediğin her kuruşun hakkını sonuna kadar almak istiyorsun ve fiyat performans oranı düşük olan hiçbir şeye yanaşmıyorsun. Paran senin için değerli ve onu gayet akılcı bir şekilde harcıyorsun.

Tüketim sistemindeki açıkları bulup kendi lehine çeviriyorsun.

Tüketim sistemindeki açıkları bulup kendi lehine çeviriyorsun.

Harcama yapmadan önce bütün fırsatları kuponları ve indirimleri bir araya getirip en kârlı senaryoyu yazıyorsun. Bir şeye tam fiyatını ödemek senin için fiziksel bir acı kaynağı. Etrafındaki insanlar senin bu fırsat yakalama yeteneğine hayranlıkla bakıyor. Kısıtlı bir bütçeyle bile en lüks veya en doyurucu seçeneği bulup çıkarmak senin en büyük finansal gücün. Adeta piyasanın açıklarını bulup kendi ekonomini o açıklar üzerinden yönetiyorsun.

Konforun ve anlık isteklerin için para harcamaktan hiç çekinmiyorsun.

Hayatı bir kez yaşıyoruz mantığı senin bütün harcama karakterini özetliyor. Canın bir şeyi çektiğinde veya konfor alanını genişletmek istediğinde fiyat etiketine pek takılmıyorsun. Kendini şımartmayı çok seviyorsun ve paranı anlık mutluluklar için kullanmaktan zerre kadar rahatsızlık duymuyorsun. Paranın seni kısıtlamasına izin vermiyor tam tersine elindeki kaynağı hayat kaliteni artırmak için son damlasına kadar kullanıyorsun.

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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