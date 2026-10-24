Yemek Siparişi Tercihlerine Göre Harcama Karakterini Söylüyoruz!
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Açlık kapıyı çaldığında telefona sarılıp sipariş verme şeklimiz aslında parayla kurduğumuz ilişkinin minik bir simülasyonu. İndirim kuponu bulmak için bütün uygulamaları talan edenlerden misin yoksa canın ne çekiyorsa fiyatına bakmadan sepete atanlardan mı? Yemek sepetindeki o küçük seçimler senin harcama karakterin hakkında çok fazla şey söylüyor. Hazırsan mutfağın gizli gerçekleriyle yüzleşelim.
1. İlk sorumuz: Diyelim ki gece yarısı inanılmaz acıktın ve sipariş uygulamasını açtın. Gözün ilk olarak nereye kayıyor?
2. Bir yemeğe sırf çok popüler bir mekanın menüsünde diye iki katı para vermek sence mantıklı bir hareket mi?
3. Sipariş verirken "Nasıl olsa kurye getiriyor" deyip sepete hiç ihtiyacın olmayan ekstra tatlı veya içecekleri de eklediğin oluyor mu?
4. Devam edelim! Diyelim ki siparişin geldi ama içecek unutulmuş veya yemek buz gibi olmuş. İçinden geçenleri nasıl dışa vurursun?
5. Şimdi de şunu soralım: İş yerinde herkes ortak bir yemek siparişi verecek ve sen organizasyonu üstlendin. Süreci nasıl yönetirsin?
6. Yemek siparişi verdiğinde motor sesinden kurye geldiğini anlayabiliyor musun?
7. En yakın arkadaşın sana harika ama porsiyonu küçücük bir restorandan bahsetti. Fiyatlar da oldukça tuzlu. Orayı denemek sence sana uygun mu?
8. Son sorumuz: Yemek uygulaması sana yıl sonu özetini gönderse en çok hangi cümleyle karşılaşırsın?
Paranı sadece bildiğin ve güvendiğin şeylere harcıyorsun.
Bir şeye para verirken alacağın maksimum faydaya odaklanıyorsun.
Tüketim sistemindeki açıkları bulup kendi lehine çeviriyorsun.
Konforun ve anlık isteklerin için para harcamaktan hiç çekinmiyorsun.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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