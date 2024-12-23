Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Ak Parti Kulislerinden Asgari Ücret İçin Sızan Rakamlar
Türkiye’nin gözü kulağı asgari ücretin yeni rakamında. İşveren ve İşçi tarafları şu ana kadar üç kez biraraya geldi ancak toplantıda hiçbir şekilde rakam konuşulmadığı ortaya çıktı. Tartışmalar sonrasında basın toplantısı düzenleyen TÜRK-İŞ asgari ücret beklentilerinin en az 29 bin 853 TL olduğunu duyurmuştu.
Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı yapılacak ve o toplantının da 1. Gündem maddesi tüm Türkiye’nin merakla beklediği asgari ücret konusun olması bekleniyor.
Kulislerde AK Parti kaynaklarının 'Asgari ücret 24 binden az 25 binden fazla olmayacak' dediği iddia edilirken, zam kararını bugün yapılacak Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklayabileceği iddia edildi.
İşte asgari ücret konusundaki tüm gelişmeler ve son konuşulan rakamlar….
Yeni yılın gelmesine az bir zaman kala Türkiye’de herkes nefesini tuttu 2025 yılı asgari ücret rakamının ne kadar olacağını merakla bekliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısı bu hafta içerisinde yapacak ve 2025 asgari ücret zam kararını alacak. 3. toplantıda masadaki kesimler asgari ücret tekliflerini açıklamamış, sonrasında ise TÜRK-İŞ ise asgari ücret tekliflerinin 29 bin 853 TL olduğunu duyurmuştu.
Gözler ise bir yandan 4. toplantıya diğer yandan da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.
İşçi, işveren ve hükümet kanadının aynı masada olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında 3 toplantı geride kaldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.
Asgari ücret için işçinin talbei belli oldu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.
TÜRK-İŞ'in asgari ücret için yüzde 65'lik zam teklifi sonrası gözler işverene çevrilmiş durumda. Zam pazarlığında işveren kesimini temsilen masada bulunan TİSK'in yüzde kaç zam talebinde bulunacağı merak edilirken; MÜSİAD "Yüzde 25'i geçmemeli" açıklaması yapmıştı.
2025 asgari ücret zammı için artık son düzlüğe girilirken, AK Parti kulislerinde konuşulan rakam da ortaya çıktı. Halk TV'de yer alan habere göre; AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre asgari ücret 24 bin TL'den az 25 bin TL'den de fazla olmayacak.
2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın