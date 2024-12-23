Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Ak Parti Kulislerinden Asgari Ücret İçin Sızan Rakamlar

Türkiye’nin gözü kulağı asgari ücretin yeni rakamında. İşveren ve İşçi tarafları şu ana kadar üç kez biraraya geldi ancak toplantıda hiçbir şekilde rakam konuşulmadığı ortaya çıktı. Tartışmalar sonrasında basın toplantısı düzenleyen TÜRK-İŞ asgari ücret beklentilerinin en az 29 bin 853 TL olduğunu duyurmuştu.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı yapılacak ve o toplantının da 1. Gündem maddesi tüm Türkiye’nin merakla beklediği asgari ücret konusun olması bekleniyor.

Kulislerde AK Parti kaynaklarının 'Asgari ücret 24 binden az 25 binden fazla olmayacak' dediği iddia edilirken, zam kararını bugün yapılacak Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklayabileceği iddia edildi.

İşte asgari ücret konusundaki tüm gelişmeler ve son konuşulan rakamlar….