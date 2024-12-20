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Doktorlara 2025 Yılı İçin Maaş Beklentileri Soruldu: "8 ya da 9 Asgari Ücret"

Doktorlara 2025 Yılı İçin Maaş Beklentileri Soruldu: "8 ya da 9 Asgari Ücret"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2024 - 19:53

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Doktorluk, dünyanın en değerli ve saygın mesleklerinden biri. Bu meslek, insanların hayatlarını kurtarmak ve sağlıklarını iyileştirmek için özveri ve adanmışlık gerektirir. Bu meslek, sadece bilgi ve beceri gerektirmez, aynı zamanda empati ve insan sevgisi de gerektirir. Fakat dünyanın her yerinde doktorlar eşit şartlarda çalışmıyor. Aynı zamanda eşit maaşlar da almıyor elbette.

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Doktorlara 2025 yılı için maaş beklentileri soruldu.

Doktorlara 2025 yılı için maaş beklentileri soruldu.

Gelen cevaplar kimilerine mantıklı gelirken kimileri ise abartılı buldu.

Gelen cevaplar kimilerine mantıklı gelirken kimileri ise abartılı buldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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