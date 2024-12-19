Bir Kiracı Ev Sahibi ile Yaşadığı Krizin Arından Bir Türlü Çözüm Bulunamayan Kira Zammı Meselesine İsyan Etti

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/186973...
Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz konut fiyatları ve kiralar. Bu durum, hemen hemen herkesin gündeminde olan, üzerine tartışılan ve sürekli çözüm aranan bir konu. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar bu konuyu daha da önemli hale getiriyor. Bu durum, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Konut fiyatlarındaki ve kiralarındaki artış, birçok kişinin hayatını doğrudan etkiliyor. Hatta bu durum pek çok tatsız olayın meydana gelmesine de sebep oldu bildiğiniz üzere.
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Bir kadın, ev sahibi ile yaşadığı zam krizi üzerine yaşadıklarına sosyal medya hesabından isyan etti.
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"2 yıl önce 8 bin TL ile tuttuğum ev için geçen yıl 20 bin TL, bu yıl ise 40 bin TL istendi." diyen kadın bir de üstüne tehdit edildiğini belirtti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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