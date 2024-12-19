Bir Kiracı Ev Sahibi ile Yaşadığı Krizin Arından Bir Türlü Çözüm Bulunamayan Kira Zammı Meselesine İsyan Etti

Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri hiç şüphesiz konut fiyatları ve kiralar. Bu durum, hemen hemen herkesin gündeminde olan, üzerine tartışılan ve sürekli çözüm aranan bir konu. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar bu konuyu daha da önemli hale getiriyor. Bu durum, hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Konut fiyatlarındaki ve kiralarındaki artış, birçok kişinin hayatını doğrudan etkiliyor. Hatta bu durum pek çok tatsız olayın meydana gelmesine de sebep oldu bildiğiniz üzere.