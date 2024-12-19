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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçinin "Türkiye'de İnsanlar Nasıl Yaşadığımızı Düşünüyor?" Videosu

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçinin "Türkiye'de İnsanlar Nasıl Yaşadığımızı Düşünüyor?" Videosu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 19:19

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Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Fakat eskiden beri Almanya'da yaşayan Türkler ile yeni giden Türkler arasında bir anlaşmazlık var. Eskiden beri Almanya'da yaşayanlar yeni gelen Türkleri pek istemiyor. Almanya'ya yeni yerleşenler genel olarak oradaki yaşamı överken, eskiden beri orada yaşayanlar durumdan hep şikayetçi. Bu sebeple olayı uzaktan izleyen bizlerin de durum hakkında net bir bilgisi yok.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@armii.tv/vide...
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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, "Türkiye'de yaşayanlar Almanya'da nasıl yaşadığımızı düşünüyor" başlıklı bir video çekti.

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, "Türkiye'de yaşayanlar Almanya'da nasıl yaşadığımızı düşünüyor" başlıklı bir video çekti.

Ağaçtan para topladığı görüntüleri paylaşan gencin videosu gurbetçi gerilimine bir yenisini daha ekledi.

Ağaçtan para topladığı görüntüleri paylaşan gencin videosu gurbetçi gerilimine bir yenisini daha ekledi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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