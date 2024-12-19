Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçinin "Türkiye'de İnsanlar Nasıl Yaşadığımızı Düşünüyor?" Videosu

Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Fakat eskiden beri Almanya'da yaşayan Türkler ile yeni giden Türkler arasında bir anlaşmazlık var. Eskiden beri Almanya'da yaşayanlar yeni gelen Türkleri pek istemiyor. Almanya'ya yeni yerleşenler genel olarak oradaki yaşamı överken, eskiden beri orada yaşayanlar durumdan hep şikayetçi. Bu sebeple olayı uzaktan izleyen bizlerin de durum hakkında net bir bilgisi yok.