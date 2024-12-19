Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçinin "Türkiye'de İnsanlar Nasıl Yaşadığımızı Düşünüyor?" Videosu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@armii.tv/vide...
Bildiğiniz üzere Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Fakat eskiden beri Almanya'da yaşayan Türkler ile yeni giden Türkler arasında bir anlaşmazlık var. Eskiden beri Almanya'da yaşayanlar yeni gelen Türkleri pek istemiyor. Almanya'ya yeni yerleşenler genel olarak oradaki yaşamı överken, eskiden beri orada yaşayanlar durumdan hep şikayetçi. Bu sebeple olayı uzaktan izleyen bizlerin de durum hakkında net bir bilgisi yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, "Türkiye'de yaşayanlar Almanya'da nasıl yaşadığımızı düşünüyor" başlıklı bir video çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağaçtan para topladığı görüntüleri paylaşan gencin videosu gurbetçi gerilimine bir yenisini daha ekledi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın