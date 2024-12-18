Soju'ya Benzemez: Türk Rakısı Deneyen Bir Koreli'nin Duygudan Duyguya Sürüklendiği Anlar

Kaynak: https://www.instagram.com/gogoinkorea/
Neredeyse tüm ülkeler, kendilerine özgü içkileri ile tanınır. Bu içkiler, genellikle o ülkenin kültürünün, tarihini ve geleneklerini yansıtır. Her biri, kendi özgün tatları, aromaları ve hazırlanış yöntemleri ile farklı bir deneyim sunar. Bu içkiler, birçok kez, o ülkenin sosyal yaşamında önemli bir rol oynar ve hatta bazı durumlarda, ulusal kimliğin bir parçası haline gelir. Bizim içkimiz de rakı bildiğiniz üzere. Bir Koreli'nin, ilk rakı deneyiminde yaşadıkları sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koreli kayınbiraderinin rakı ile tanıştıran bir sosyal medya kullanıcısı, kayınbiraderinin o anlarını kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rakıyı keyifle içtikten sonra kendini dans ederken bulan gencin o anlarına "Soju'ya benzemez" yorumları yapıldı.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın