Soju'ya Benzemez: Türk Rakısı Deneyen Bir Koreli'nin Duygudan Duyguya Sürüklendiği Anlar

Neredeyse tüm ülkeler, kendilerine özgü içkileri ile tanınır. Bu içkiler, genellikle o ülkenin kültürünün, tarihini ve geleneklerini yansıtır. Her biri, kendi özgün tatları, aromaları ve hazırlanış yöntemleri ile farklı bir deneyim sunar. Bu içkiler, birçok kez, o ülkenin sosyal yaşamında önemli bir rol oynar ve hatta bazı durumlarda, ulusal kimliğin bir parçası haline gelir. Bizim içkimiz de rakı bildiğiniz üzere. Bir Koreli'nin, ilk rakı deneyiminde yaşadıkları sosyal medyada viral oldu.