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Soju'ya Benzemez: Türk Rakısı Deneyen Bir Koreli'nin Duygudan Duyguya Sürüklendiği Anlar

Soju'ya Benzemez: Türk Rakısı Deneyen Bir Koreli'nin Duygudan Duyguya Sürüklendiği Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.12.2024 - 18:11

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Neredeyse tüm ülkeler, kendilerine özgü içkileri ile tanınır. Bu içkiler, genellikle o ülkenin kültürünün, tarihini ve geleneklerini yansıtır. Her biri, kendi özgün tatları, aromaları ve hazırlanış yöntemleri ile farklı bir deneyim sunar. Bu içkiler, birçok kez, o ülkenin sosyal yaşamında önemli bir rol oynar ve hatta bazı durumlarda, ulusal kimliğin bir parçası haline gelir. Bizim içkimiz de rakı bildiğiniz üzere. Bir Koreli'nin, ilk rakı deneyiminde yaşadıkları sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/gogoinkorea/
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Koreli kayınbiraderinin rakı ile tanıştıran bir sosyal medya kullanıcısı, kayınbiraderinin o anlarını kaydetti.

Koreli kayınbiraderinin rakı ile tanıştıran bir sosyal medya kullanıcısı, kayınbiraderinin o anlarını kaydetti.

Rakıyı keyifle içtikten sonra kendini dans ederken bulan gencin o anlarına "Soju'ya benzemez" yorumları yapıldı.

Rakıyı keyifle içtikten sonra kendini dans ederken bulan gencin o anlarına "Soju'ya benzemez" yorumları yapıldı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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