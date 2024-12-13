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Bir Kadın Sadece Y Kuşağının Hatırlayacağı Şeyleri Paylaşarak Bir Nesle Zaman Yolculuğu Yaşattı

Bir Kadın Sadece Y Kuşağının Hatırlayacağı Şeyleri Paylaşarak Bir Nesle Zaman Yolculuğu Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2024 - 20:31

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Zamanın hızla akıp gittiğini hepimiz fark ediyoruz. Her yeni güne uyandığımızda, dünyanın daha önce hiç görmediğimiz yeni bir yüzüyle karşılaşıyoruz. Geçmişin tozlu sayfalarını çevirdiğimizde ise, birçok olay ve deneyim sadece birer hatıra olarak hafızalarımızda yer alıyor. Bu sürekli değişim ve dönüşüm karşısında kendimizi bazen şaşkın, bazen de heyecanlı hissediyoruz. Bu hızlı değişim, özellikle kuşakların anıları arasında ciddi farklar oluşmasına sebep olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCl-j0...
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'inanilmazyakin' isimli bir sosyal medya kullanıcısı sadece Y kuşağının hatırlayacağı şeyleri paylaştı.

'inanilmazyakin' isimli bir sosyal medya kullanıcısı sadece Y kuşağının hatırlayacağı şeyleri paylaştı.

Denge bilekliklerinden Hepsi grubunun kartpostallarına pek çok eşya paylaşan kadın, özellikle Y kuşağını bir zaman yolculuğuna çıkardı.

Denge bilekliklerinden Hepsi grubunun kartpostallarına pek çok eşya paylaşan kadın, özellikle Y kuşağını bir zaman yolculuğuna çıkardı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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