Marshmallow'un Aslında Bir Bitki Olduğunu ve Geçmişte İlaç Olarak Kullanıldığını Biliyor muydunuz?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DDXJtl-IVZ_/
Tarih, içerisinde birçok ilgi çekici bilgiyi barındıran zengin bir hazine. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız, belki de sıradan olarak nitelendirdiğimiz pek çok durum ve nesne hakkında bize farklı bir perspektif sunuyor. Bu perspektif sayesinde, çevremizdeki dünyayı daha derinlemesine anlama ve kavrama fırsatı buluyoruz. Bu nedenle, tarihin sunduğu bu zengin bilgi hazinesini keşfetmek, hayatımızı daha dolu dolu yaşamamızı sağlıyor. 'gizembilig' isimli sosyal medya kullanıcısı tam olarak böyle bir bilgiyle karşımıza çıktı.
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'gizembilig'in anlattığına göre severek tükettiğimiz marshmallow aslında bir bitki ve Türkçesi de 'hatmiçiçeği'.
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Aynı zamanda şimdi pek de sağlıklı olmayan bir atıştırmalık olan bu şeker 4000 yıl önce Mısır'da öksürük için kullanılan bir ilaçmış.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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