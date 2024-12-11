"Şekilciliğin Dibi": Bir Jinekolog Son Dönemde Popüler Olan 'Genital Beyazlatma' Hakkında Konuştu

Son dönemde estetik operasyonlara ilgi oldukça arttı. Asla aklımıza gelmeyecek yeni yeni işlemlerle tanışıyoruz. Öyle ki bir anda hiç aklımızda olmasa bile psikolojik olarak o işleme ihtiyacımız varmış gibi hissedebiliyoruz. Son dönemin en çok konuşulan işlemlerinden biri de 'genital beyazlatma'. Fakat nedense bu genelde erkeklerin üzerine konuştuğu bir mesele. Bu operasyonu bir jinekolog da yorumladı.