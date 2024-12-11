"Şekilciliğin Dibi": Bir Jinekolog Son Dönemde Popüler Olan 'Genital Beyazlatma' Hakkında Konuştu

Son dönemde estetik operasyonlara ilgi oldukça arttı. Asla aklımıza gelmeyecek yeni yeni işlemlerle tanışıyoruz. Öyle ki bir anda hiç aklımızda olmasa bile psikolojik olarak o işleme ihtiyacımız varmış gibi hissedebiliyoruz. Son dönemin en çok konuşulan işlemlerinden biri de 'genital beyazlatma'. Fakat nedense bu genelde erkeklerin üzerine konuştuğu bir mesele. Bu operasyonu bir jinekolog da yorumladı.
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Jinekolog Burcu Akdağ Özkök, bu işlemin "şekilciliğin dibi" olduğunu ve bu konseptin Amerika'dan geldiğini söyledi.
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"Yetişkin bir kadının vulvası 10 yaşında bir kız çocuğunun vulvası gibi değildir" diyen Özkök, bunun hiç masum olmadını söyledi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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