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Masallarıyla Büyüdüğümüz Prenseslere Bir de "Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımıyla Bakalım

Masallarıyla Büyüdüğümüz Prenseslere Bir de "Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımıyla Bakalım

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2024 - 10:05 Son Güncelleme: 08.12.2024 - 10:41

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Çocukluğumuzun en önemli parçalarından biri olan masallar, her ne kadar bizi büyülü dünyalara götürse de, aslında içerisinde saklı tehlikeler barındırıyor. Bu masum hikayelerin altında yatan gerçekler, çoğu zaman fark edilmeden geçiştiriliyor. Masalların çocuklar üzerindeki etkisi, onların hayal dünyasını şekillendirirken, aynı zamanda onlara hayatın gerçeklerini de öğretiyor. Ancak, masalların tehlikeli olabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, pek çok kuşağı büyüten masallar zaman içinde revize edildi bildiğiniz üzere.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDKAIU...
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Son dönemin popüler sosyal medya akımı olan "Dinliyoruz ve yargılamıyoruz" akımının prenses versiyonu çekildi.

Son dönemin popüler sosyal medya akımı olan "Dinliyoruz ve yargılamıyoruz" akımının prenses versiyonu çekildi.

Prenseslerin büyülü dünyasına farklı bir açıdan bakmayı sağlayan o video beğeni topladı.

Prenseslerin büyülü dünyasına farklı bir açıdan bakmayı sağlayan o video beğeni topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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