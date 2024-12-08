Masallarıyla Büyüdüğümüz Prenseslere Bir de "Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz" Akımıyla Bakalım

Çocukluğumuzun en önemli parçalarından biri olan masallar, her ne kadar bizi büyülü dünyalara götürse de, aslında içerisinde saklı tehlikeler barındırıyor. Bu masum hikayelerin altında yatan gerçekler, çoğu zaman fark edilmeden geçiştiriliyor. Masalların çocuklar üzerindeki etkisi, onların hayal dünyasını şekillendirirken, aynı zamanda onlara hayatın gerçeklerini de öğretiyor. Ancak, masalların tehlikeli olabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, pek çok kuşağı büyüten masallar zaman içinde revize edildi bildiğiniz üzere.