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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Son Yıllarda Yılbaşlarının Popüler Çiçeği Kokina'nın Yapım Sürecini Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Son Yıllarda Yılbaşlarının Popüler Çiçeği Kokina'nın Yapım Sürecini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2024 - 18:05

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Yılbaşı denilince son dönemlerde aklımıza ilk gelen 'kokina' oluyor. Bu durum artık neredeyse bir gelenek haline geldi. Özellikle sosyal medyada artık başrol kokinanın. Yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olan kokina, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı paylaşımlarını süsleyecek. Şans ve mutluluk getirdiğine inanılan bu çiçekler tezgahlarda da yerini almaya başladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sergen__clgc/...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, kokinaların satışa hazırlandığı anları paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kokinaların satışa hazırlandığı anları paylaştı.

Kimileri bunu emek olarak görürken, kimileri ise hayal kırıklığına uğradı.

Kimileri bunu emek olarak görürken, kimileri ise hayal kırıklığına uğradı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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