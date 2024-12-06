Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Son Yıllarda Yılbaşlarının Popüler Çiçeği Kokina'nın Yapım Sürecini Paylaştı

Yılbaşı denilince son dönemlerde aklımıza ilk gelen 'kokina' oluyor. Bu durum artık neredeyse bir gelenek haline geldi. Özellikle sosyal medyada artık başrol kokinanın. Yılbaşı kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olan kokina, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı paylaşımlarını süsleyecek. Şans ve mutluluk getirdiğine inanılan bu çiçekler tezgahlarda da yerini almaya başladı.