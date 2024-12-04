Bir Diyetisyen Kadın ve Erkek Danışanlarından Gelen Öğün Fotoğraflarının Farkını Paylaştı

Kadınlar pek çok konuda erkeklerden daha dikkatli ve özenli. Özelikle el becerisi gerektiren işlerde fark daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedenle, el becerisi gerektiren işlerde kadınların erkeklerden nispeten daha başarılı oldukları söylenebilir. Bu fark bazen oldukça basit alanlarda da ortaya çıkabiliyor. Bu da güldüren detaylara sebep olabiliyor.