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Bir Diyetisyen Kadın ve Erkek Danışanlarından Gelen Öğün Fotoğraflarının Farkını Paylaştı

Bir Diyetisyen Kadın ve Erkek Danışanlarından Gelen Öğün Fotoğraflarının Farkını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.12.2024 - 19:19

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Kadınlar pek çok konuda erkeklerden daha dikkatli ve özenli. Özelikle el becerisi gerektiren işlerde fark daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedenle, el becerisi gerektiren işlerde kadınların erkeklerden nispeten daha başarılı oldukları söylenebilir. Bu fark bazen oldukça basit alanlarda da ortaya çıkabiliyor. Bu da güldüren detaylara sebep olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDFWNY...
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Bir diyetisyen, kadın ve erkek hastalarından gelen öğün fotoğraflarını paylaştı.

Bir diyetisyen, kadın ve erkek hastalarından gelen öğün fotoğraflarını paylaştı.

Ortaya çıkan fark izleyenleri güldürdü.

Ortaya çıkan fark izleyenleri güldürdü.

İşte o tabaklar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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