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Perişan Oldular: Vücut Geliştirme ile Uğraşan Sporcular Hayatlarında İlk Kez Pilates Denedi

Perişan Oldular: Vücut Geliştirme ile Uğraşan Sporcular Hayatlarında İlk Kez Pilates Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.12.2024 - 15:58

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Spor, her bir branşıyla, büyük bir özveri ve disiplin gerektiren bir alan. Her disiplin, kendine has özellikleri ile farklılık gösterir. Kendine özgü kuralları, teknikleri ve gerektirdiği yetenekler ile her spor dalı, birbirinden ayrı bir dünya olarak karşımıza çıkar. Bu çeşitlilik, sporun zenginliğini ve cazibesini artırırken, aynı zamanda sporcuların da farklı yetenek ve becerilere sahip olmasını gerektirir.

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Uzun süre vücut geliştirme ile uğraşan sporculara, pilates dersi verildi.

Uzun süre vücut geliştirme ile uğraşan sporculara, pilates dersi verildi.

Sporcuların oldukça zorlandığı o anlar sosyal medyada viral oldu.

Sporcuların oldukça zorlandığı o anlar sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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