Ünlülerin Ramazan Bayramı Paylaşımları: Kim Neler Paylaştı?
Ünlülerin Ramazan Bayramı Paylaşımları: Kim Neler Paylaştı?
Bugün günlerden 30 Mart Pazar, yani Ramazan Bayramı'nın birinci günü! Genelde heyecanla karşılanan bayram bu sefer pek çok aile için buruk geçiyor. İmamoğlu protestolarından gözaltına alınan ya da tutuklanan gençlerin aileleri için hüzünlü geçen bayramda ünlü isimler de paylaşımlarda bulunuyor.
Kimileri gündeme dair sitemli paylaşımlar yaparken kimileri de bayram sevinçlerini yansıtan hikayelerle sosyal medyada dikkat çekti. Gelin ünlülerin bayram paylaşımlarını birlikte görelim...
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Selin Şekerci
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Merve Boluğur
Berfu Yenenler
Acun Ilıcalı
Songül Öden
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Cem Adrian
Fatih Yasin
Reynmen
İlayda Ildır
Yasemin Şefkatli Tatlıses
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Ebru Yaşar
Buğrahan Tuncer
Almeda Abazi
Ebru Şallı
Demet Akalın
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Meryem Uzerli
Amine Gülşe
Başak Karahan
Mine Tugay
Ebru Akel
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Cemre Solmaz
Duygu Özaslan
Fatih Ürek
Çağla Şıkel
Sıla Gençoğlu
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Meryem Can
Akın Akınözü
Kerimcan Durmaz
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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