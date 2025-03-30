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Ünlülerin Ramazan Bayramı Paylaşımları: Kim Neler Paylaştı?

Ünlülerin Ramazan Bayramı Paylaşımları: Kim Neler Paylaştı?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.03.2025 - 15:49

Bugün günlerden 30 Mart Pazar, yani Ramazan Bayramı'nın birinci günü! Genelde heyecanla karşılanan bayram bu sefer pek çok aile için buruk geçiyor. İmamoğlu protestolarından gözaltına alınan ya da tutuklanan gençlerin aileleri için hüzünlü geçen bayramda ünlü isimler de paylaşımlarda bulunuyor. 

Kimileri gündeme dair sitemli paylaşımlar yaparken kimileri de bayram sevinçlerini yansıtan hikayelerle sosyal medyada dikkat çekti. Gelin ünlülerin bayram paylaşımlarını birlikte görelim...

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Selin Şekerci

Selin Şekerci

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı

Songül Öden

Songül Öden
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Cem Adrian

Cem Adrian

Fatih Yasin

Fatih Yasin

Reynmen

Reynmen

İlayda Ildır

İlayda Ildır

Yasemin Şefkatli Tatlıses

Yasemin Şefkatli Tatlıses
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Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Buğrahan Tuncer

Buğrahan Tuncer

Almeda Abazi

Almeda Abazi

Ebru Şallı

Ebru Şallı

Demet Akalın

Demet Akalın
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Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Amine Gülşe

Amine Gülşe

Başak Karahan

Başak Karahan

Mine Tugay

Mine Tugay

Ebru Akel

Ebru Akel
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Cemre Solmaz

Cemre Solmaz

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan

Fatih Ürek

Fatih Ürek

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Sıla Gençoğlu

Sıla Gençoğlu
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Meryem Can

Meryem Can

Akın Akınözü

Akın Akınözü

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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