Sessiz Kalınca Eleştirilerin Hedefi Olmuştu: Yasemin Sakallıoğlu Kötü Haberle Açıklama Yaptı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler ve protestolar büyüyerek devam ederken sosyal medyadaki hareketlilik de aynı şekilde sürüyor. Birçok ünlü ya meydanlarda yer alıyor ya da hesaplarından gündeme dair paylaşımlarda bulunuyor.

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu'nun ise sessiz kalması bir kesim tarafından eleştirilmişti. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen kötü haberi verirken bir yandan da sitem etti.