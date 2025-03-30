Sessiz Kalınca Eleştirilerin Hedefi Olmuştu: Yasemin Sakallıoğlu Kötü Haberle Açıklama Yaptı!
Sessiz Kalınca Eleştirilerin Hedefi Olmuştu: Yasemin Sakallıoğlu Kötü Haberle Açıklama Yaptı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler ve protestolar büyüyerek devam ederken sosyal medyadaki hareketlilik de aynı şekilde sürüyor. Birçok ünlü ya meydanlarda yer alıyor ya da hesaplarından gündeme dair paylaşımlarda bulunuyor.
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu'nun ise sessiz kalması bir kesim tarafından eleştirilmişti. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen kötü haberi verirken bir yandan da sitem etti.
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve eylemler hızla sürüyor.
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Gündeme dair herhangi bir paylaşımda bulunmadığı için bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi olan isimlerden biri de Yasemin Sakallıoğlu oldu.
"Ülkemde mizahın yetmediği, izahın yapılmadığı günler yaşıyoruz. Yarın sabah o sofralarda olamayacak genç arkadaşlarımı görünce üzülüyorum."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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