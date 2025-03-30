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Sessiz Kalınca Eleştirilerin Hedefi Olmuştu: Yasemin Sakallıoğlu Kötü Haberle Açıklama Yaptı!

Sessiz Kalınca Eleştirilerin Hedefi Olmuştu: Yasemin Sakallıoğlu Kötü Haberle Açıklama Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.03.2025 - 14:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler ve protestolar büyüyerek devam ederken sosyal medyadaki hareketlilik de aynı şekilde sürüyor. Birçok ünlü ya meydanlarda yer alıyor ya da hesaplarından gündeme dair paylaşımlarda bulunuyor. 

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu'nun ise sessiz kalması bir kesim tarafından eleştirilmişti. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen kötü haberi verirken bir yandan da sitem etti.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve eylemler hızla sürüyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar ve eylemler hızla sürüyor.

İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tutuklanarak cezaevine gönderilmesi sonra gündem daha da hareketlendi.

Ünlüler dünyasında da aynı şekilde ses yükselmeye başladı. Kimileri mitinglere katıldı, kimileri kampanya başlatıp imzaladı, kimileri de paylaşımlarda bulundu.

Bazı isimlerin de tepkisi yetersiz bulunurken bazılarının da sessiz kalması birilerini gözüne battı.

Gündeme dair herhangi bir paylaşımda bulunmadığı için bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi olan isimlerden biri de Yasemin Sakallıoğlu oldu.

Gündeme dair herhangi bir paylaşımda bulunmadığı için bir kesim tarafından eleştirilerin hedefi olan isimlerden biri de Yasemin Sakallıoğlu oldu.

Sempatikliği ve doğallığıyla sevilen isimlerden olan ünlü komedyen ve oyuncu Sakallıoğlu hakkındaki eleştirilere sessiz kalmadı. Hayatında yaşadığı zor günlere değinen ünlü isim sessizliğine açıklık getirip kayınvalidesinin felç geçirdiğini söyleyip bir yandan da sitemli ifadeler kullandı. 

Sakallıoğlu, 'Bana 3 gündür neden suskunsun diye sordunuz. Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler. O yüzden yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor. Bizim aileye de, bekleyen herkese de sağlık sıhhat nasip olsun.' dedi.

"Ülkemde mizahın yetmediği, izahın yapılmadığı günler yaşıyoruz. Yarın sabah o sofralarda olamayacak genç arkadaşlarımı görünce üzülüyorum."

"Ülkemde mizahın yetmediği, izahın yapılmadığı günler yaşıyoruz. Yarın sabah o sofralarda olamayacak genç arkadaşlarımı görünce üzülüyorum."

'Her şeyi en az sizin kadar görüyorum ve kafama takıyorum. Paylaşım yapanın da yapmayanın da ağzının payını aldığı bu dönemde bazılarınızın kum torbalarından biri olarak akıl sağlığımı kaybetmemeye çalışıyorum, o kadar. Yarın bayram ve sizi seviyorum.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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