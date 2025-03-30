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Gülşen Ülke Gündemine Dair Dikkat Çeken Bir Bayram Mesajı Paylaştı!

Gülşen Ülke Gündemine Dair Dikkat Çeken Bir Bayram Mesajı Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.03.2025 - 13:10

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra ülke genelinde tepkiler yükselmeye devam ediyor. İBB Başkan Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara yönelik itirazda bulunmak için sokağa dökülen halkla polis arasında da zaman zaman tansiyon yükseliyor. Binlerce genç de protestolar kapsamında gözaltına alındı. 

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sosyal medyaya yönelen ünlülerin bir kısmı içleri buruk şekilde paylaşım yapıyor. Bunlardan biri de şarkıcı Gülşen oldu. Gündemdeki olayları baz alan Gülşen'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı ve ülke genelinde karara tepki yağdı.

19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı ve ülke genelinde karara tepki yağdı.

Diplomasının iptal edilmesinden saatler sonra polisler tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İmamoğlu, tam bir haftadır Silivri (Marmara) Cezaevi'nde yatıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstermek ve İmamoğlu'na destek olmak isteyen milyonlarca vatandaş sokaklara döküldü. Saraçhane'deki büyük miting Ramazan Bayramı arifesinde de Maltepe'ye taşındı.

Ülkenin dört bir yanında günlerdir protestolar devam ederken, eylemlere katılan binlerce kişi gözaltına alındı, ardından da bir kısmı tutuklandı.

Ülkenin dört bir yanında günlerdir protestolar devam ederken, eylemlere katılan binlerce kişi gözaltına alındı, ardından da bir kısmı tutuklandı.

Bu kişilerin pek çoğunun gençler ve üniversite öğrencileri olmasıysa gündemi bir kez daha ayağa kaldırdı. Yaşananlara yönelik tartışmalar devam ederken tepkiler de büyümeye devam ediyor. 

Başta ünlü ve siyasi isimlerden olmak üzere gençler için verilen gözaltı ve tutuklama kararına eleştiri yağıyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde gündeme dair dikkat çeken bir mesaj yayınlayan isimlerden biri de Gülşen oldu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde gündeme dair dikkat çeken bir mesaj yayınlayan isimlerden biri de Gülşen oldu.

Gülşen mesajında 'Sarılıp sımsıkı kucaklaşmak, birbirimizi sevip sayıp duyup anlamak, huzur, bir aradalık varsa asıl o zaman her gün bayram değil midir her birimize?

Günlerdir gecelerdir içim buruk, neşem yok, tadım tuzum hiç yok. Ama umudum var. Hep de kocaman. En çok geleceğimizi ışığa boğacak olan pırıl pırıl gençliğin sesinden, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, cennet vatanımızın karış karış toprağından öperim..' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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