Gülşen Ülke Gündemine Dair Dikkat Çeken Bir Bayram Mesajı Paylaştı!

Bu kişilerin pek çoğunun gençler ve üniversite öğrencileri olmasıysa gündemi bir kez daha ayağa kaldırdı. Yaşananlara yönelik tartışmalar devam ederken tepkiler de büyümeye devam ediyor.

Başta ünlü ve siyasi isimlerden olmak üzere gençler için verilen gözaltı ve tutuklama kararına eleştiri yağıyor.