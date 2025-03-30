Gülşen Ülke Gündemine Dair Dikkat Çeken Bir Bayram Mesajı Paylaştı!
Gülşen Ülke Gündemine Dair Dikkat Çeken Bir Bayram Mesajı Paylaştı!
İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra ülke genelinde tepkiler yükselmeye devam ediyor. İBB Başkan Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara yönelik itirazda bulunmak için sokağa dökülen halkla polis arasında da zaman zaman tansiyon yükseliyor. Binlerce genç de protestolar kapsamında gözaltına alındı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sosyal medyaya yönelen ünlülerin bir kısmı içleri buruk şekilde paylaşım yapıyor. Bunlardan biri de şarkıcı Gülşen oldu. Gündemdeki olayları baz alan Gülşen'den dikkat çeken bir mesaj geldi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı ve ülke genelinde karara tepki yağdı.
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Ülkenin dört bir yanında günlerdir protestolar devam ederken, eylemlere katılan binlerce kişi gözaltına alındı, ardından da bir kısmı tutuklandı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde gündeme dair dikkat çeken bir mesaj yayınlayan isimlerden biri de Gülşen oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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