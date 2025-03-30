Çiçeği Burnunda Kız Grubu Manifest'in Yeni Şarkısı 'Arıyo'nun Yayını Gündem Yüzünden Ertelendi!
Çiçeği Burnunda Kız Grubu Manifest'in Yeni Şarkısı 'Arıyo'nun Yayını Gündem Yüzünden Ertelendi!
Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturma amacı güden Big 5 Türkiye adlı yarışma programının kazananı Manifest grubu olmuştu. Kısa sürede inanılmaz bir hayran kitlesi eden grup ilk şarkıları 'Zamansızdık' ile büyük beğeni topladı. Manifest grubunun yeni single'ı 'Arıyo' da yakın zamanda duyurulmuştu.
Tolga Akış, X hesabından bir açıklama yaparak ülke gündeminin karışık olmasından dolayı Manifest'in yeni şarkısının yayın tarihinin ertelendiğini açıkladı.
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Büyük bir ilgiyle izlenen Big 5 Türkiye yarışmasın finalinden birbirinden yetenekli altı genç kadın programın şampiyonu oldu.
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Hiç vakit kaybetmeden Zamansızdık adlı ilk şarkılarını çıkaran Manifest grubu büyük beğeni topladı.
Kariyerlerine tüm hızlarıyla devam eden Manifest grubu "Arıyo" adlı yeni şarkılarını yakın zamanda duyurmuşlardı.
"Şarkımızı 11 Nisan’a erteledik, şu an gündemi herhangi bir şeyle bölmek istemiyoruz" diyen Akış sözlerine şöyle devam etti:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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