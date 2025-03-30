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Çiçeği Burnunda Kız Grubu Manifest'in Yeni Şarkısı 'Arıyo'nun Yayını Gündem Yüzünden Ertelendi!

Çiçeği Burnunda Kız Grubu Manifest'in Yeni Şarkısı 'Arıyo'nun Yayını Gündem Yüzünden Ertelendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.03.2025 - 10:25

Türkiye’nin yeni müzik grubunu oluşturma amacı güden Big 5 Türkiye adlı yarışma programının kazananı Manifest grubu olmuştu. Kısa sürede inanılmaz bir hayran kitlesi eden grup ilk şarkıları 'Zamansızdık' ile büyük beğeni topladı. Manifest grubunun yeni single'ı 'Arıyo' da yakın zamanda duyurulmuştu. 

Tolga Akış, X hesabından bir açıklama yaparak ülke gündeminin karışık olmasından dolayı Manifest'in yeni şarkısının yayın tarihinin ertelendiğini açıkladı.

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Büyük bir ilgiyle izlenen Big 5 Türkiye yarışmasın finalinden birbirinden yetenekli altı genç kadın programın şampiyonu oldu.

Büyük bir ilgiyle izlenen Big 5 Türkiye yarışmasın finalinden birbirinden yetenekli altı genç kadın programın şampiyonu oldu.

Yarışmayı kazanan Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat 'Hepsi' grubundan sonra ülkemizin yeni kız grubu oldu.

Yarışmayı kazanmalarının ardından gruplarına Manifest adını vererek hızlı bir şekilde müzik dünyasına atıldı.

Hiç vakit kaybetmeden Zamansızdık adlı ilk şarkılarını çıkaran Manifest grubu büyük beğeni topladı.

Hiç vakit kaybetmeden Zamansızdık adlı ilk şarkılarını çıkaran Manifest grubu büyük beğeni topladı.

Hatta öyle ki Manifest, Türkiye Spotify günlük chart listesinde bir günde en çok stream alan kız grup şarkıları arasında BLACKPINK'i sollayıp birinciliğe yükseldi.

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak ilk konserlerini de veren gruba olan ilgi oldukça yoğundu. Dansları, enerjilerileri, şarkılarıyla kısa sürede hem müzik listelerinin hem de sosyal medyanın en popüler isimleri arasına yerleştiler.

Kariyerlerine tüm hızlarıyla devam eden Manifest grubu "Arıyo" adlı yeni şarkılarını yakın zamanda duyurmuşlardı.

Kariyerlerine tüm hızlarıyla devam eden Manifest grubu "Arıyo" adlı yeni şarkılarını yakın zamanda duyurmuşlardı.

4 Nisan günü dinleyicilerle buluşacağı söylenen yeni single hakkında bir gelişme yaşandı. Big 5 Türkiye jüri üyelerinden olan Tolga Akış, X hesabından bir açıklama yaparak yeni şarkının yayın tarihinin ülke gündemi nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

"Şarkımızı 11 Nisan’a erteledik, şu an gündemi herhangi bir şeyle bölmek istemiyoruz" diyen Akış sözlerine şöyle devam etti:

"Şarkımızı 11 Nisan’a erteledik, şu an gündemi herhangi bir şeyle bölmek istemiyoruz" diyen Akış sözlerine şöyle devam etti:
twitter.com

'Fakat 1 ay önce 4 Nisan’da yayınlanacak bir TV programında şarkımızı söylemiştik, onun yayınına müdehale edemiyoruz. Bu sefer de böyle olacak şu an daha önemli meseleler var.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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