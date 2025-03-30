Çiçeği Burnunda Kız Grubu Manifest'in Yeni Şarkısı 'Arıyo'nun Yayını Gündem Yüzünden Ertelendi!

Hatta öyle ki Manifest, Türkiye Spotify günlük chart listesinde bir günde en çok stream alan kız grup şarkıları arasında BLACKPINK'i sollayıp birinciliğe yükseldi.

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak ilk konserlerini de veren gruba olan ilgi oldukça yoğundu. Dansları, enerjilerileri, şarkılarıyla kısa sürede hem müzik listelerinin hem de sosyal medyanın en popüler isimleri arasına yerleştiler.