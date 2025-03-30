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Payını Alamadı: Milli Ampute Takımı Oyuncusu Barış Telli'nin 'Hayatla Barış' Filmine Dava Açtığı İddia Edildi!

Payını Alamadı: Milli Ampute Takımı Oyuncusu Barış Telli'nin 'Hayatla Barış' Filmine Dava Açtığı İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.03.2025 - 09:13

'Hayatla Barış' filmi 2024 yılına damgasını vurmayı başaran filmlerden bir tanesi olmuştu. Türkiye Milli Ampute Takımı oyuncusu Barış Telli'nin hayatına odaklanan filmin başrolünde de Taner Ölmez yer almıştı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Barış Telli, filmden payını alamadığı için dava açtı. 

Kaynak: Sabah

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23 Şubat 2024 tarihine vizyona giren 'Hayatla Barış' filmi izleyiciyi oldukça etkilemeyi başarmıştı.

23 Şubat 2024 tarihine vizyona giren 'Hayatla Barış' filmi izleyiciyi oldukça etkilemeyi başarmıştı.

Bu film, küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu engelli hale gelen ancak bu durumu hayatının önünde bir engel olarak görmeyen Barış Telli'nin ilham verici hikayesine ışık tutmuştu.

Kaza yüzünden sağ bacağını kaybetmesine rağmen, sporun birçok dalında Türkiye rekorlarını alt üst eden Barış Telli, tenis sahasından atletizm pistlerine kadar geniş bir yelpazede başarılar elde etti.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın değerli bir parçası olan ve sayısız şampiyonluklar ve gol krallıkları kazanan Telli, zamanla "Ampute Messi" lakabını kazandı.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın değerli bir parçası olan ve sayısız şampiyonluklar ve gol krallıkları kazanan Telli, zamanla "Ampute Messi" lakabını kazandı.

Yüreklere dokunan bir başarı hikayesini izlediğimiz biyografi filmi hepimizi derinden etkilemişti. Taner Ölmez'in Barış Telli'ye hayat verdiği filmde Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu gibi başarılı isimler de yer almıştı. Yönetmen koltuğunda Ekin Pandır'ın oturduğu 'Hayatla Barış'ın senaristliğini de Koray Yeltekin ve Caner Erzincan üstlenmişti.

Bugün ise film bir kez daha gündeme geldi. Bunun nedeni ise bir dava iddiası oldu.

Bugün ise film bir kez daha gündeme geldi. Bunun nedeni ise bir dava iddiası oldu.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Türkiye Milli Ampute Takımı yıldızlarından Barış Telli'ye, kendi hayatının beyazperdeye aktarıldığı Hayatla Barış filminden gelir payından ödenme yapılmadığı iddia edildi. Milli sporcunun bu durum sonrası şikayetçi olduğu öne sürüldü. 

Biyografi filminin hem TV hem de dijital platforma satılması sonucu sözleşmede yer alan bir maddenin de ihlal edildiğinin altını çizen Telli'nin, yapımcı Hünkar Doğan'a 100 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtığı iddia edildi.

Habere göre, söz konusu dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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