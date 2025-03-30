Payını Alamadı: Milli Ampute Takımı Oyuncusu Barış Telli'nin 'Hayatla Barış' Filmine Dava Açtığı İddia Edildi!

Bu film, küçük yaşta geçirdiği bir kaza sonucu engelli hale gelen ancak bu durumu hayatının önünde bir engel olarak görmeyen Barış Telli'nin ilham verici hikayesine ışık tutmuştu.

Kaza yüzünden sağ bacağını kaybetmesine rağmen, sporun birçok dalında Türkiye rekorlarını alt üst eden Barış Telli, tenis sahasından atletizm pistlerine kadar geniş bir yelpazede başarılar elde etti.