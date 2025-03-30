Payını Alamadı: Milli Ampute Takımı Oyuncusu Barış Telli'nin 'Hayatla Barış' Filmine Dava Açtığı İddia Edildi!
Payını Alamadı: Milli Ampute Takımı Oyuncusu Barış Telli'nin 'Hayatla Barış' Filmine Dava Açtığı İddia Edildi!
'Hayatla Barış' filmi 2024 yılına damgasını vurmayı başaran filmlerden bir tanesi olmuştu. Türkiye Milli Ampute Takımı oyuncusu Barış Telli'nin hayatına odaklanan filmin başrolünde de Taner Ölmez yer almıştı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Barış Telli, filmden payını alamadığı için dava açtı.
Kaynak: Sabah
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23 Şubat 2024 tarihine vizyona giren 'Hayatla Barış' filmi izleyiciyi oldukça etkilemeyi başarmıştı.
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Ampute Futbol Milli Takımı'nın değerli bir parçası olan ve sayısız şampiyonluklar ve gol krallıkları kazanan Telli, zamanla "Ampute Messi" lakabını kazandı.
Bugün ise film bir kez daha gündeme geldi. Bunun nedeni ise bir dava iddiası oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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