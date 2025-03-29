Yeraltı Dünyasının Korkulan İsmi: Ünlü Oyuncu Arka Sokaklar Dizisine Kötü Karakter Olarak Geliyor!
Yeraltı Dünyasının Korkulan İsmi: Ünlü Oyuncu Arka Sokaklar Dizisine Kötü Karakter Olarak Geliyor!
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 20. sezona doğru koşan aksiyon dolu yapım şu sıralar oyuncu kadrosundaki hareketlilik nedeniyle gündemi geliyor. Geçtiğimiz günlerde Yasemin Kay Allen'ın dahil olduğu Arka Sokaklar'a bu sefer bir kötü adam karakteri katıldı.
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Türk dizi tarihi ve Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi olarak tarihe geçen Arka Sokaklar hala izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
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Fenomen haline gelen Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda son dönemlerde epey bir hareketlilik yaşanıyor.
Ve bugün de popüler diziye dair bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz bir ismi dahil oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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