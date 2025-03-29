Yeraltı Dünyasının Korkulan İsmi: Ünlü Oyuncu Arka Sokaklar Dizisine Kötü Karakter Olarak Geliyor!

Kuruluş Osman dizisinde 'Alişar Bey' karakterine hayat veren Saruhan Hünel, konuk oyuncu olarak Arka Sokaklar ekibine katıldı.

Ünlü oyuncu, İstanbul yeraltı dünyasının önemli ve korkulan ‘babalarından’ biri olan 'Serdar Bulut' karakteriyle karşımıza çıkacak.

Rıza Baba ve ekibi, geçmişte kapatılmış bir cinayet dosyasının yeniden açılmasıyla Serdar Bulut'un peşine düşecekler. Ancak bu tehlikeli düşmanı alt etmek için hazırladıkları planlar, beklenmeyen bir olayla karşılaşınca sekteye uğrayacak. Metin, Ceyhun yüzünden büyük bir belanın içine düşecek ve bu durum, yakın gelecekte kopacak büyük fırtınanın habercisi olacak.