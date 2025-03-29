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Yeraltı Dünyasının Korkulan İsmi: Ünlü Oyuncu Arka Sokaklar Dizisine Kötü Karakter Olarak Geliyor!

Yeraltı Dünyasının Korkulan İsmi: Ünlü Oyuncu Arka Sokaklar Dizisine Kötü Karakter Olarak Geliyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.03.2025 - 13:41

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 20. sezona doğru koşan aksiyon dolu yapım şu sıralar oyuncu kadrosundaki hareketlilik nedeniyle gündemi geliyor. Geçtiğimiz günlerde Yasemin Kay Allen'ın dahil olduğu Arka Sokaklar'a bu sefer bir kötü adam karakteri katıldı.

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Türk dizi tarihi ve Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi olarak tarihe geçen Arka Sokaklar hala izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Türk dizi tarihi ve Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi olarak tarihe geçen Arka Sokaklar hala izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

İlk olarak 2006 yılında yayın hayatına başlayan aksiyon dolu polisiye dizi şimdiyse 19. sezonuyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Reytinglerin beklendiği şekilde seyretmesiyle 20. sezona da garanti gözüyle bakan yapım şu sıralar çok sık gündeme geliyor.

Fenomen haline gelen Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda son dönemlerde epey bir hareketlilik yaşanıyor.

Fenomen haline gelen Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda son dönemlerde epey bir hareketlilik yaşanıyor.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar gibi isimlerin yer aldığı diziye ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu. 

Allen'ın ardından dizinin sevenlerini üzen bir haber geldi. Rıza Baba ve ekibinin bel kemiği olan karakterlerden biri de yapıma veda etti.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Ve bugün de popüler diziye dair bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz bir ismi dahil oldu.

Ve bugün de popüler diziye dair bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar'ın kadrosuna sürpriz bir ismi dahil oldu.

Kuruluş Osman  dizisinde 'Alişar Bey' karakterine hayat veren Saruhan Hünel, konuk oyuncu olarak Arka Sokaklar ekibine katıldı.

Ünlü oyuncu, İstanbul yeraltı dünyasının önemli ve korkulan ‘babalarından’ biri olan 'Serdar Bulut' karakteriyle karşımıza çıkacak. 

Rıza Baba ve ekibi, geçmişte kapatılmış bir cinayet dosyasının yeniden açılmasıyla Serdar Bulut'un peşine düşecekler. Ancak bu tehlikeli düşmanı alt etmek için hazırladıkları planlar, beklenmeyen bir olayla karşılaşınca sekteye uğrayacak. Metin, Ceyhun yüzünden büyük bir belanın içine düşecek ve bu durum, yakın gelecekte kopacak büyük fırtınanın habercisi olacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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