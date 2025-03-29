Çocuklar Duymasın'ın 'Emine'siydi: Saçlarını Sarıya Boyayan Melek Şahin'in Son Hali Dikkat Çekti!

2019 yılında final yapan Çocuklar Duymasın dizisinden bu yana ekranlarda veya herhangi bir projede göremediğimiz Şahin, kendisini sokak hayvanlarına adamış durumda.

'Melek Hareketi' adıyla sosyal medya hesabından sokaktaki kedi ve köpeklerin yardımına koşan Melek Şahin, son haliyle de dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, 'Sokakta sizi görenler tanımıyor mu?' sorusuna 'Evet, çoğu kişi beni fark etmiyor. Tanıyanlar oldukça az ama bu durum beni rahatsız etmiyor. Genellikle insanlar 'Sizi bir yerden çıkarıyorum ama nereden?' diyerek tepki veriyor.' cevabını vermişti.