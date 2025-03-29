Çocuklar Duymasın'ın 'Emine'siydi: Saçlarını Sarıya Boyayan Melek Şahin'in Son Hali Dikkat Çekti!
Çocuklar Duymasın'ın 'Emine'siydi: Saçlarını Sarıya Boyayan Melek Şahin'in Son Hali Dikkat Çekti!
Türk dizi tarihine geçen yapımlardan biri olan Çocuklar Duymasın her bölümüyle bizleri ekranlarımızın başına kilitlerdi. Yeni bölümlerini iple çektiğimiz dizinin finali üzerinden yıllar geçse de hiçbir zaman unutulmadı. Hala replikleriyle ve kesitleriyle sosyal medyamızı süsleyen Çocuklar Duymasın'daki karakterler de çok sevildi. Bunlardan biri de 'Emine' karakterine hayat veren Melek Şahin oldu. Şimdilerde kendini sokak hayvanlarına adayan Melek Şahin'in son haliyse gözlerden kaçmadı.
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2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın hafızalarımıza kazınan en keyifli yapımlardan biri olarak tarihe geçti.
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Dizinin bu denli sevilmesinin temeli ise şüphesiz ki birbirinden eşsiz karakterler oldu. Haluk’dan Meltem’e, Havuç’tan Duygu'ya, Fısfıs İsmail’den Çaycı Hüseyin'e...
Oldukça uzun yıllar sinema, tiyatro ve dizi sektörüne emek veren Melek Şahin'in 'Emine' karakteriyle gönüllerimizi fethetmişti adeta.
Koyu renk saçlarını sarıya boyayan ünlü oyuncu eski halinden pek eser kalmamış, kendisi adeta başka birine dönüşmüş.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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