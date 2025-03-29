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Çocuklar Duymasın'ın 'Emine'siydi: Saçlarını Sarıya Boyayan Melek Şahin'in Son Hali Dikkat Çekti!

Çocuklar Duymasın'ın 'Emine'siydi: Saçlarını Sarıya Boyayan Melek Şahin'in Son Hali Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.03.2025 - 11:52

Türk dizi tarihine geçen yapımlardan biri olan Çocuklar Duymasın her bölümüyle bizleri ekranlarımızın başına kilitlerdi. Yeni bölümlerini iple çektiğimiz dizinin finali üzerinden yıllar geçse de hiçbir zaman unutulmadı. Hala replikleriyle ve kesitleriyle sosyal medyamızı süsleyen Çocuklar Duymasın'daki karakterler de çok sevildi. Bunlardan biri de 'Emine' karakterine hayat veren Melek Şahin oldu. Şimdilerde kendini sokak hayvanlarına adayan Melek Şahin'in son haliyse gözlerden kaçmadı.

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2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın hafızalarımıza kazınan en keyifli yapımlardan biri olarak tarihe geçti.

2002-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın hafızalarımıza kazınan en keyifli yapımlardan biri olarak tarihe geçti.

Bir dönem hepimizi ailecek televizyonların başına geçirip kahkaha tufanı yaşatmayı başaran popüler dizi hem doğallık dolu aile hikayesi hem de oldukça güçlü oyuncu kadrosuyla unutulmaz olmanın altına imzasını attı.

Dizinin bu denli sevilmesinin temeli ise şüphesiz ki birbirinden eşsiz karakterler oldu. Haluk’dan Meltem’e, Havuç’tan Duygu'ya, Fısfıs İsmail’den Çaycı Hüseyin'e...

Dizinin bu denli sevilmesinin temeli ise şüphesiz ki birbirinden eşsiz karakterler oldu. Haluk’dan Meltem’e, Havuç’tan Duygu'ya, Fısfıs İsmail’den Çaycı Hüseyin'e...

Bu karakterlerin arasında Çaycı Hüseyin’in eşi olan Emine karakteri de vardı elbette.  ‘Amaniiiiin’ repliği ile hala kulaklarımızda yankılanan Emine o dönemler adeta evimizin bir üyesi olmuştu sanki.

Oldukça uzun yıllar sinema, tiyatro ve dizi sektörüne emek veren Melek Şahin'in 'Emine' karakteriyle gönüllerimizi fethetmişti adeta.

Oldukça uzun yıllar sinema, tiyatro ve dizi sektörüne emek veren Melek Şahin'in 'Emine' karakteriyle gönüllerimizi fethetmişti adeta.

2019 yılında final yapan Çocuklar Duymasın dizisinden bu yana ekranlarda veya herhangi bir projede göremediğimiz Şahin, kendisini sokak hayvanlarına adamış durumda. 

'Melek Hareketi' adıyla sosyal medya hesabından sokaktaki kedi ve köpeklerin yardımına koşan Melek Şahin, son haliyle de dikkatlerden kaçmadı. 

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajında, 'Sokakta sizi görenler tanımıyor mu?' sorusuna 'Evet, çoğu kişi beni fark etmiyor. Tanıyanlar oldukça az ama bu durum beni rahatsız etmiyor. Genellikle insanlar 'Sizi bir yerden çıkarıyorum ama nereden?' diyerek tepki veriyor.' cevabını vermişti.

Koyu renk saçlarını sarıya boyayan ünlü oyuncu eski halinden pek eser kalmamış, kendisi adeta başka birine dönüşmüş.

Koyu renk saçlarını sarıya boyayan ünlü oyuncu eski halinden pek eser kalmamış, kendisi adeta başka birine dönüşmüş.

Gelin Melek Şahin'in son haline birkaç kareyle birlikte bakalım...

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Peki siz Melek Şahin'in son tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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