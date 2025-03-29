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Yalı Çapkını'nda Final Öncesi Afra Saraçoğlu ve Kızı 'Duru'yu Oynayan Sara Yılmaz'ın Uyumuna Yorum Yağdı!

Yalı Çapkını'nda Final Öncesi Afra Saraçoğlu ve Kızı 'Duru'yu Oynayan Sara Yılmaz'ın Uyumuna Yorum Yağdı!

yalı çapkını
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.03.2025 - 09:40

Ekranlarımıza geldiği ilk dönemler reytingleri altüst eden Yalı Çapkını final yapmak üzere. Değişen senaryoları yüzünden eski popülerliğini kaybeden dizi 101. bölümle ekranlara veda edecek. 

Artık son görüntülerin gelmeye başladığı dizide Seyran ve Ferit'in bir kızı oldu biliyorsunuz. 'Duru' karakterine hayat veren Sara Yılmaz ile 'Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun anne-kız uyumuna ve kamera arkasındaki tatlı hallerine yorum yağdı.

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Yayınlandığı ilk günlerde ortalığı kasıp kavuran Yalı Çapkını, rakibi Kızılcık Şerbeti'ni ilk sezonlarda alt etmeyi başarmıştı.

Yayınlandığı ilk günlerde ortalığı kasıp kavuran Yalı Çapkını, rakibi Kızılcık Şerbeti'ni ilk sezonlarda alt etmeyi başarmıştı.

Ancak bölümler ilerledikçe hikayede beklenmeyen değişiklikler meydana gelmeye başladı. Günden güne rakiplerinin gerisinde kalmaya başlayan Yalı Çapkını hızla düşen reytingleri bir daha da toparlayamadı. 

Hal böyle olunca final çanları çaldı. 101. bölümüyle ekrana veda edecek dizide, izleyicinin 3 sezonun ardından yayın hayatına nokta koyacak.

Bir dönemin popüler dizisinde uzun süredir beklenen bir an da yaşandı biliyorsunuz: Seyran ve Ferit'in bir kızı oldu!

Bir dönemin popüler dizisinde uzun süredir beklenen bir an da yaşandı biliyorsunuz: Seyran ve Ferit'in bir kızı oldu!

Mert Ramazan Demir'in askere gideceği için final planları değişen dizide 'Duru' karakterine hayat veren Sara Yılmaz ise kısacık zamanda gönülleri fethetti adeta. 

Minik kızın Afra Saraçoğlu ile olan anne-kız uyumu çok beğenildi. Geçtiğimiz saatlerde minik Sara ve Saraçoğlu ikilisinden yeni bir video geldi. Son dönemlerde yine izleyenlerin beğenisini kazanan videoya kısa sürede yorum yağdı.

Gelin önce dizideki anne ve kızımıza bir bakalım...

Gelin kullanıcılardan gelen yorumlara da bi' bakalım...

Gelin kullanıcılardan gelen yorumlara da bi' bakalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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