Yalı Çapkını'nda Final Öncesi Afra Saraçoğlu ve Kızı 'Duru'yu Oynayan Sara Yılmaz'ın Uyumuna Yorum Yağdı!
Yalı Çapkını'nda Final Öncesi Afra Saraçoğlu ve Kızı 'Duru'yu Oynayan Sara Yılmaz'ın Uyumuna Yorum Yağdı!
Ekranlarımıza geldiği ilk dönemler reytingleri altüst eden Yalı Çapkını final yapmak üzere. Değişen senaryoları yüzünden eski popülerliğini kaybeden dizi 101. bölümle ekranlara veda edecek.
Artık son görüntülerin gelmeye başladığı dizide Seyran ve Ferit'in bir kızı oldu biliyorsunuz. 'Duru' karakterine hayat veren Sara Yılmaz ile 'Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun anne-kız uyumuna ve kamera arkasındaki tatlı hallerine yorum yağdı.
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Yayınlandığı ilk günlerde ortalığı kasıp kavuran Yalı Çapkını, rakibi Kızılcık Şerbeti'ni ilk sezonlarda alt etmeyi başarmıştı.
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Bir dönemin popüler dizisinde uzun süredir beklenen bir an da yaşandı biliyorsunuz: Seyran ve Ferit'in bir kızı oldu!
Gelin önce dizideki anne ve kızımıza bir bakalım...
Gelin kullanıcılardan gelen yorumlara da bi' bakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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