Usta Aktör Yeni Dizi Çift Kişilik Oda’nın Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu!
Usta Aktör Yeni Dizi Çift Kişilik Oda’nın Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu!
Son günlerde üst üste gelen dizi finalleri haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yayın hayatı sona eren yapımların yerine de yepyeni projeler geliyor. Bunların en yenisi de popüler bir Güney Kore yapımından uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisi oldu. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın rol aldığı dikkat çekici dizinin oyuncu kadrosunda yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çift Kişilik Oda dizisine bomba bir isim daha transfer edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Beklediği reytingleri alamayan diziler için bir bir final çanları çalmaya devam ediyor.
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Birçok yeni dizi isminin karşımıza çıkmaya başladığı bu günlerde ‘Çift Kişilik Oda’ dizisi en merak edilen yapımlardan biri oldu.
Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı ‘Çift Kişilik Oda’ dizisinin konusunu da şöyle anlatalım:
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramazan Bayramı’nın ardından sete çıkama hazırlığı yapan dizisinin kadrosuna yeni biri isim daha katıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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