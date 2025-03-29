Usta Aktör Yeni Dizi Çift Kişilik Oda’nın Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu!

Nilüfer ve Kaan, dizinin odak noktasını oluşturan iki karakterdir. Nilüfer, büyük ve prestijli bir otelde işe girmeye çalışırken, Kaan ise miras konularını halletmek için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bu iki farklı dünyadan gelen karakterlerin yolları, beklenmedik bir biçimde birleşir. İlk etapta büyük bir çekişme içerisinde olan bu ikili, zaman içerisinde yaşanan beklenmeyen durumlar neticesinde birbirlerine doğru bir yakınlaşma içerisine girer. Dizi, romantizm ve eğlenceyi bir arada sunarak izleyicisine keyifli zaman geçirme fırsatı sağlar.