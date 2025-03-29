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Usta Aktör Yeni Dizi Çift Kişilik Oda’nın Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu!

Usta Aktör Yeni Dizi Çift Kişilik Oda’nın Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.03.2025 - 10:54

Son günlerde üst üste gelen dizi finalleri haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yayın hayatı sona eren yapımların yerine de yepyeni projeler geliyor. Bunların en yenisi de popüler bir Güney Kore yapımından uyarlanan Çift Kişilik Oda dizisi oldu. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın rol aldığı dikkat çekici dizinin oyuncu kadrosunda yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çift Kişilik Oda dizisine bomba bir isim daha transfer edildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Beklediği reytingleri alamayan diziler için bir bir final çanları çalmaya devam ediyor.

Beklediği reytingleri alamayan diziler için bir bir final çanları çalmaya devam ediyor.

Başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı Annem Ankara dizisinin final yapmasından sonra Zembilli, Başka Bir Gün, Yalı Çapkını ve Piyasa’dan da arka arkaya kötü haber geldi. 

Tabii kanallar da final yapan yapımların yerini doldurmak için hızla harekete geçti. Hal böyle olunca yepyeni dizilerin haberleri de arka arkaya gelmeye başladı.

Birçok yeni dizi isminin karşımıza çıkmaya başladığı bu günlerde ‘Çift Kişilik Oda’ dizisi en merak edilen yapımlardan biri oldu.

Birçok yeni dizi isminin karşımıza çıkmaya başladığı bu günlerde ‘Çift Kişilik Oda’ dizisi en merak edilen yapımlardan biri oldu.

Başta adıyla dikkatleri üzerine çeken dizi NOW ekranlarının son projesi oldu. Popüler bir Güney Kore yapımı ‘King The Land’dan uyarlanan Çift Kişilik Oda hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla ön plana çıkmayı başardı. 

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun, yönetmenliğini de Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği romantik komedi türündeki dizinin başrollerinde de Ulaş Tuna Astepe (Kaan) ve Devrim Özkan (Nilüfer) ikilisini izleyeceğiz.

Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı ‘Çift Kişilik Oda’ dizisinin konusunu da şöyle anlatalım:

Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı ‘Çift Kişilik Oda’ dizisinin konusunu da şöyle anlatalım:

Nilüfer ve Kaan, dizinin odak noktasını oluşturan iki karakterdir. Nilüfer, büyük ve prestijli bir otelde işe girmeye çalışırken, Kaan ise miras konularını halletmek için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bu iki farklı dünyadan gelen karakterlerin yolları, beklenmedik bir biçimde birleşir. İlk etapta büyük bir çekişme içerisinde olan bu ikili, zaman içerisinde yaşanan beklenmeyen durumlar neticesinde birbirlerine doğru bir yakınlaşma içerisine girer. Dizi, romantizm ve eğlenceyi bir arada sunarak izleyicisine keyifli zaman geçirme fırsatı sağlar.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramazan Bayramı’nın ardından sete çıkama hazırlığı yapan dizisinin kadrosuna yeni biri isim daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramazan Bayramı’nın ardından sete çıkama hazırlığı yapan dizisinin kadrosuna yeni biri isim daha katıldı.

Son olarak Eslem Akar, Onur Büyüktopçu, Ayşe Tunaboylu ve Serkan Tınmaz kadrosuna dahil olduğu Çift Kişilik Oda dizisine bu sefer de ünlü oyuncu Levent Ülgen katıldı. 

Daha önce Aile ve Kötü Kan dizilerinde rol alan Levent Ülgen, Kaan (Ulaş Tuna Astepe) ve üvey kardeşi Sevil’in (Gözde Seda Altuner) babası 'Çetin' karakterine hayat verecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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