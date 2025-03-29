Miss Supranational Temsilcimiz Değişti: Miss Turkey'de Dereceye Giren Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı!
Miss Supranational Temsilcimiz Değişti: Miss Turkey'de Dereceye Giren Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı!
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasında pek çok güzel podyumda boy göstermişti. İdil Bilgen'in birinci olduğu yarışmada Cemre Üker de derece girmiş ve 'Miss Turkey Supranational' ünvanı almıştı.
Bugün bir gelişme yaşandı ve Cemre Üker'in hem tacı hem de ünvanı elinden alındı. Ülkemizi Cemre Üker'in yerine Miss Supranational'da temsil edecek isim de belli oldu.
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Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçilip taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının finali epey konuşulmuştu.
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Yarışmanın öne çıkan bir diğer ismi de yarışmada Miss Turkey Supranational olarak seçilen Cemre Üker olmuştu.
Miss Turkey'nin resmi Instagram sayfasında da Üker'in mesajı paylaşıldı.
Bu gelişmenin ardından Miss Turkey, Cemre Üker'in yerine Miss Supranational'da Candan Seviktürk'ün ülkemizi temsil edeceğini duyurdu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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