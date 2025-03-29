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Miss Supranational Temsilcimiz Değişti: Miss Turkey'de Dereceye Giren Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı!

Miss Supranational Temsilcimiz Değişti: Miss Turkey'de Dereceye Giren Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.03.2025 - 17:17

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasında pek çok güzel podyumda boy göstermişti. İdil Bilgen'in birinci olduğu yarışmada Cemre Üker de derece girmiş ve 'Miss Turkey Supranational' ünvanı almıştı. 

Bugün bir gelişme yaşandı ve Cemre Üker'in hem tacı hem de ünvanı elinden alındı. Ülkemizi Cemre Üker'in yerine Miss Supranational'da temsil edecek isim de belli oldu.

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Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçilip taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının finali epey konuşulmuştu.

Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçilip taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının finali epey konuşulmuştu.

Jüri koltuğunda Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk'in oturduğu güzellik yarışmasında yüzlerce genç kız rakibini elemek için çabalamıştı. 

Final gecesinde de 20 güzelin boy gösterdiği yarışmasının 'Miss Turkey Top 5' listesinde; 2 numara İdil Bilgen'in, 4 numara Aylin Molla'nın, 8 numara Cemre Üker'in, 9 numara Melissa Öykü Yorulmaz'ın ve 11 numara Candan Şeviktürk yer almıştı. 

Gecenin sonunda Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek Miss Turkey tacını takan isimse İdil Bilgen olmuştu.

Yarışmanın öne çıkan bir diğer ismi de yarışmada Miss Turkey Supranational olarak seçilen Cemre Üker olmuştu.

Yarışmanın öne çıkan bir diğer ismi de yarışmada Miss Turkey Supranational olarak seçilen Cemre Üker olmuştu.

23 yaşındaki ve 1.79 boyundaki Cemre Üker bugün gündemin öne çıkan ismi oldu. 

İdil Bilgen'in Miss World'de ülkemizi temsil edeceği gibi Üker de bizi Miss Supranational'da temsil edecekti. Ancak işler değişti.

Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi olan Cemre Üker, yarışmaya aylar kala Miss Supranational'a katılamayacağını açıkladı.

Miss Turkey'nin resmi Instagram sayfasında da Üker'in mesajı paylaşıldı.

Miss Turkey'nin resmi Instagram sayfasında da Üker'in mesajı paylaşıldı.

Mesajda da 'İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerin başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim.' ifadeleri yer aldı.

Bu gelişmenin ardından Miss Turkey, Cemre Üker'in yerine Miss Supranational'da Candan Seviktürk'ün ülkemizi temsil edeceğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Miss Turkey, Cemre Üker'in yerine Miss Supranational'da Candan Seviktürk'ün ülkemizi temsil edeceğini duyurdu.

Sayfanın paylaşımında da 'Eylül 2024'te yapılan yarışmamızda Miss Turkey Supranational seçilen Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacağını bildirmiştir.

Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıştır.

9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında ülkemizi, Cemre’den sonra en yüksek puanı alan Candan Seviktürk temsil edecektir. Sevgili Candan’a teşekkür eder, başarılar dileriz.' açıklaması yapıldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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