Miss Supranational Temsilcimiz Değişti: Miss Turkey'de Dereceye Giren Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı!

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey 2024 yarışmasında pek çok güzel podyumda boy göstermişti. İdil Bilgen'in birinci olduğu yarışmada Cemre Üker de derece girmiş ve 'Miss Turkey Supranational' ünvanı almıştı.

Bugün bir gelişme yaşandı ve Cemre Üker'in hem tacı hem de ünvanı elinden alındı. Ülkemizi Cemre Üker'in yerine Miss Supranational'da temsil edecek isim de belli oldu.