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Cemre Üker Kimdir? Cemre Üker'in Miss Turkey Ünvanı Neden Geri Alındı?

Cemre Üker Kimdir? Cemre Üker'in Miss Turkey Ünvanı Neden Geri Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.03.2025 - 15:38

Miss Turkey 2024 ikincisi Cemre Üker, ülkemizi temsil edeceği Miss Supranational'a katılamayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından Miss Turkey ünvanının geri alındığı duyuruldu. Ünvanı geri alınan güzelin kim olduğu ise merak edildi. Peki, Cemre Üker kimdir? Cemre Üker yerine Miss Supranational'a kim katılacak? 

İşte, detaylar...

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Cemre Üker Kimdir?

Cemre Üker Kimdir?

Cemre Üker, İstanbul'un tarihi semti Karaköy'de yer alan St. Geory Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2017 yılında mezun oldu. Daha sonra Le Cordon Bleu Paris'ten mutfak sanatları alanında işletme lisansı eğitimi ve Université Paris Dauphine - PSL'den uluslararası işletme ve ticaret eğitimi aldı. 

Üker, şimdi de Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi. Eğitim hayatına yurt dışında devam eden Üker, Fransızca, İngilizce ve Almanca'yı akıcı bir şekilde konuşuyor. Ayrıca piyano çalıyor. 

Cemre Üker'in Sosyal Medya Hesabı Nedir? 

Miss Turkey güzeli olarak tanınan Cemre Üker, 1.79 boyunda. Paris ve İstanbul'da yaşayan Üker'in Instagram hesabı ise merek edildi. Üker, Instagram'da @cemreuker kullanıcı adıyla yer alıyor.

Cemre Üker Miss Turkey'de Kaçıncı Olmuştu? Neden Ünvanı Geri Alındı?

Cemre Üker Miss Turkey'de Kaçıncı Olmuştu? Neden Ünvanı Geri Alındı?

Cemre Üker, Miss Turkey 2024'te 8 numarayla podyuma çıkmış ve yarışmada ikinci olmuştu. Tescilli güzel ülkemizi Miss Supranational yarışmasında temsil edecekti. Ancak Üker, 'İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım.' ifadeleriyle yarışmaya katılamayacağını duyurdu. 

Bu duyurunun ardından Miss Turkey tarafından da açıklama geldi. Cemre Üker'in Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirmesi üzerine güzellik tacının geri alındığı ifade edildi. 

Miss Supranational'a Cemre Üker Yerine Kim Katılacak?

Polonya'da gerçekleştirilecek olan Miss Supranational'a Miss Turkey yarışmasında Üker'den sonra en yüksek puanı alan güzel Candan Şeviktürk katılacak. Şeviktürk, Miss Turkey yarışmasında 11 numarayla podyuma çıkmış ve büyük ilgi gören isimler arasında yer almıştı.

İşte Miss Turkey Tarafından Yapılan O Açıklama

İşte Miss Turkey Tarafından Yapılan O Açıklama

Miss Turkey'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamadayla biz de Candan Şeviktürk'e başarılar dileyelim: 

'Eylül 2024 te yapılan yarışmamızda Miss Turkey Supranational seçilen Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacağını bildirmiştir. Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıştır. 9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında ülkemizi, Cemre’den sonra en yüksek puanı alan Candan Şeviktürk temsil edecektir. Sevgili Candan’a teşekkür eder, başarılar dileriz.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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