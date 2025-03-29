Cemre Üker Kimdir? Cemre Üker'in Miss Turkey Ünvanı Neden Geri Alındı?

Cemre Üker, İstanbul'un tarihi semti Karaköy'de yer alan St. Geory Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2017 yılında mezun oldu. Daha sonra Le Cordon Bleu Paris'ten mutfak sanatları alanında işletme lisansı eğitimi ve Université Paris Dauphine - PSL'den uluslararası işletme ve ticaret eğitimi aldı.

Üker, şimdi de Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi. Eğitim hayatına yurt dışında devam eden Üker, Fransızca, İngilizce ve Almanca'yı akıcı bir şekilde konuşuyor. Ayrıca piyano çalıyor.

Cemre Üker'in Sosyal Medya Hesabı Nedir?

Miss Turkey güzeli olarak tanınan Cemre Üker, 1.79 boyunda. Paris ve İstanbul'da yaşayan Üker'in Instagram hesabı ise merek edildi. Üker, Instagram'da @cemreuker kullanıcı adıyla yer alıyor.