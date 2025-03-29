Cemre Üker Kimdir? Cemre Üker'in Miss Turkey Ünvanı Neden Geri Alındı?
Cemre Üker Kimdir? Cemre Üker'in Miss Turkey Ünvanı Neden Geri Alındı?
Miss Turkey 2024 ikincisi Cemre Üker, ülkemizi temsil edeceği Miss Supranational'a katılamayacağını açıkladı. Açıklamanın ardından Miss Turkey ünvanının geri alındığı duyuruldu. Ünvanı geri alınan güzelin kim olduğu ise merak edildi. Peki, Cemre Üker kimdir? Cemre Üker yerine Miss Supranational'a kim katılacak?
İşte, detaylar...
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Cemre Üker Kimdir?
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Cemre Üker Miss Turkey'de Kaçıncı Olmuştu? Neden Ünvanı Geri Alındı?
İşte Miss Turkey Tarafından Yapılan O Açıklama
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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