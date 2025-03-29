Korku Sinemasının Efsane Serisi 'Son Durak: Kan Bağı' Filmi İkinci Fragmanıyla Tarih Yazdı!
Korku Sinemasının Efsane Serisi 'Son Durak: Kan Bağı' Filmi İkinci Fragmanıyla Tarih Yazdı!
Warner Bros. imzalı ikonik korku filmi serisi Son Durak her yapımıyla dünya çapında ilgi görmeyi başardı. Uzun zamandır yolunu gözlediğimiz seriden müjdeli haber geldi. Serinin son yapımı Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) filminin ikinci fragmanı yayınlandı.
Vizyon tarihi ve afişi belli olan Son Durak 6 filminin ikinci fragmanı izlenme rekoru kırarak tarihe geçti.
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İlk olarak 2000 yılında hayatımıza giren Son Durak serisi dünya çapında bir üne kavuştu.
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6 Mayıs 2025 tarihinde gösterime girmeye hazırlanan Son Durak 6, resmi adıyla Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines), afişiyle de epey ilgi çekti.
6. filmin ikinci fragmanı şimdiden bir rekora imza atmayı başardı."Final Destination: Bloodlines" filminin fragmanı, '28 Years Later' filminin 24 saatlik rekorunu geride bıraktı.
Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) fragmanını da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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