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Korku Sinemasının Efsane Serisi 'Son Durak: Kan Bağı' Filmi İkinci Fragmanıyla Tarih Yazdı!

Korku Sinemasının Efsane Serisi 'Son Durak: Kan Bağı' Filmi İkinci Fragmanıyla Tarih Yazdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.03.2025 - 15:01

Warner Bros. imzalı ikonik korku filmi serisi Son Durak her yapımıyla dünya çapında ilgi görmeyi başardı. Uzun zamandır yolunu gözlediğimiz seriden müjdeli haber geldi. Serinin son yapımı Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) filminin ikinci fragmanı yayınlandı.

Vizyon tarihi ve afişi belli olan Son Durak 6 filminin ikinci fragmanı izlenme rekoru kırarak tarihe geçti.

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İlk olarak 2000 yılında hayatımıza giren Son Durak serisi dünya çapında bir üne kavuştu.

İlk olarak 2000 yılında hayatımıza giren Son Durak serisi dünya çapında bir üne kavuştu.

25 yıl önce vizyona giren ilk filminden itibaren her filmiyle yoğun ilgi gören seri korku sinemasının ikonik yapımlarından birine dönüştü.

Başrollerini Devon Sawa ve Ali Larter'ın paylaştığı film serisi bu zamana kadar toplamda beş filmle izleyici karşısına çıktı. Dünya çapında yaklaşık 700 milyon dolar hasılat elde eden korku serisi filminin beşincisinin üzerinden tam 14 yıl geçti. Serinin hayranlarına bunca yıl sonra bir müjde verildi.

6 Mayıs 2025 tarihinde gösterime girmeye hazırlanan Son Durak 6, resmi adıyla Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines), afişiyle de epey ilgi çekti.

6 Mayıs 2025 tarihinde gösterime girmeye hazırlanan Son Durak 6, resmi adıyla Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines), afişiyle de epey ilgi çekti.

Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanan Son Durak 6 filmi bir kez daha sevenlerini heyecanlandırmayı başardı. Bu sefer merakla beklenen filmin ikinci fragmanı yayınlandı.

6. filmin ikinci fragmanı şimdiden bir rekora imza atmayı başardı."Final Destination: Bloodlines" filminin fragmanı, '28 Years Later' filminin 24 saatlik rekorunu geride bıraktı.

6. filmin ikinci fragmanı şimdiden bir rekora imza atmayı başardı."Final Destination: Bloodlines" filminin fragmanı, '28 Years Later' filminin 24 saatlik rekorunu geride bıraktı.

Deadline’a göre; tüm zamanların en çok izlenen ikinci korku filmi fragmanı olmayı başaran Son Durak 6, 24 saat içinde 178,7 milyon izlenmeye ulaştı. 

2017 yılında vizyona giren ve 197 milyonla birinciliği elinde bulunduran 'IT' filminin ardından ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) fragmanını da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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