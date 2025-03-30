Müjde Uzman Tutuklu Olan Mahir Polat'ın Hastaneye Kaldırılması Sonrası Tepkisini Gizlemedi!

Gündemdeki gelişmeleri sıkı şekilde takip ettiğine yönelik paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, X hesabından bir paylaşım yaptı. Uzman, 'Bakın Mahir Polat’a bir şey olursa (Allah korusun) korkunç bir haksızlık, adaletsizlik, insanlık dışı bir durum olacağı gerçeğinin yanında, ülke hazine değerinde, paha biçilemez, yeri doldurulamaz birini kendi elleriyle yok etmiş olur. Sebepleri, amaçları sorgularım, kötü niyet ararım, bulmam da hiç zor olmaz.' ifadelerini kullandı.