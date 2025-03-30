Müjde Uzman Tutuklu Olan Mahir Polat'ın Hastaneye Kaldırılması Sonrası Tepkisini Gizlemedi!
Müjde Uzman Tutuklu Olan Mahir Polat'ın Hastaneye Kaldırılması Sonrası Tepkisini Gizlemedi!
Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'yla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın geçtiğimiz gün ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Yeniden anjiyo yapılacağı belirtilen Mahir Polat'a yönelik paylaşımlar yapılırken sessiz kalmayan isimlerden biri de oyuncu Müjde Uzman oldu. X hesabından paylaşım yapan Uzman 'Bakın Mahir Polat’a bir şey olursa (Allah korusun) korkunç bir haksızlık...' ifadelerini kullandı.
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23 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan isimlerden biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat olmuştu.
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Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Alev' karakterine hayat veren Müjde Uzman, rahatsızlıkları bulunup tutuklu yargılanan Mahir Polat'ın başına gelenlere tepkisiz kalamadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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