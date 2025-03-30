onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Müjde Uzman Tutuklu Olan Mahir Polat'ın Hastaneye Kaldırılması Sonrası Tepkisini Gizlemedi!

Müjde Uzman Tutuklu Olan Mahir Polat'ın Hastaneye Kaldırılması Sonrası Tepkisini Gizlemedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.03.2025 - 11:37

Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'yla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın geçtiğimiz gün ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Yeniden anjiyo yapılacağı belirtilen Mahir Polat'a yönelik paylaşımlar yapılırken sessiz kalmayan isimlerden biri de oyuncu Müjde Uzman oldu. X hesabından paylaşım yapan Uzman 'Bakın Mahir Polat’a bir şey olursa (Allah korusun) korkunç bir haksızlık...' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

23 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan isimlerden biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat olmuştu.

23 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte tutuklanan isimlerden biri de İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat olmuştu.

Marmara (Silivri) Cezaevi'ne tutuklu halde bulunan Mahir Polat'ın geçtiğimiz akşam  ambulansla hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı aktarılan Mahir Polat'ın tansiyonun düşürülemediği ve yeniden anjiyo olacağı ifade edildi.

Detayları içeriğimizden de görebilirsiniz:

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Alev' karakterine hayat veren Müjde Uzman, rahatsızlıkları bulunup tutuklu yargılanan Mahir Polat'ın başına gelenlere tepkisiz kalamadı.

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Alev' karakterine hayat veren Müjde Uzman, rahatsızlıkları bulunup tutuklu yargılanan Mahir Polat'ın başına gelenlere tepkisiz kalamadı.

Gündemdeki gelişmeleri sıkı şekilde takip ettiğine yönelik paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, X hesabından bir paylaşım yaptı. Uzman, 'Bakın Mahir Polat’a bir şey olursa (Allah korusun) korkunç bir haksızlık, adaletsizlik, insanlık dışı bir durum olacağı gerçeğinin yanında, ülke hazine değerinde, paha biçilemez, yeri doldurulamaz birini kendi elleriyle yok etmiş olur. Sebepleri, amaçları sorgularım, kötü niyet ararım, bulmam da hiç zor olmaz.' ifadelerini kullandı.

"Yapmayın etmeyin.. durun artık!"

"Yapmayın etmeyin.. durun artık!"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın