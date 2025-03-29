Maltepe'de Konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Boykot Listesine Nusret'i de Ekledi!
Maltepe'de Konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Boykot Listesine Nusret'i de Ekledi!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için bugün Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde halka sesleniyor. Mitingde açıklama yapan Özel, boykot listesine ünlü etçi Nusret'i de ekledi!
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında tutuklanmasıyla alınmasıyla başlayan protesto zincirini büyüttü.
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Günlerdir devam eden protesto zincirinin en büyüğü bugün Maltepe'de yapılıyor. Meydanda 2.2 milyon kişi olduğunu duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.
"Günaydın restorana gidilmiyor" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesine Nusret'i de ekledi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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