onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Maltepe'de Konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Boykot Listesine Nusret'i de Ekledi!

Maltepe'de Konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Boykot Listesine Nusret'i de Ekledi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.03.2025 - 15:36

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için bugün Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde halka sesleniyor. Mitingde açıklama yapan Özel, boykot listesine ünlü etçi Nusret'i de ekledi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında tutuklanmasıyla alınmasıyla başlayan protesto zincirini büyüttü.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında tutuklanmasıyla alınmasıyla başlayan protesto zincirini büyüttü.

19 Mart sabahı gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun Marmara (Silivri) Cezaevi'nde olmasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

Günlerdir devam eden protesto zincirinin en büyüğü bugün Maltepe'de yapılıyor. Meydanda 2.2 milyon kişi olduğunu duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.

Günlerdir devam eden protesto zincirinin en büyüğü bugün Maltepe'de yapılıyor. Meydanda 2.2 milyon kişi olduğunu duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu.

'TRT’yi bir daha asla açmıyoruz. CNNTÜRK, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz.' diyen Özel, gündemdeki boykot listesini yeniden güncelledi. 

'Bir sözüm de reklam vereceklere. Eğer biz TRT’de, CNNTürk’te, TGRT’de, A Haber’de, Sabah Gazetesi’nde Akşam’da, Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız. Vakıf üniversitelerinde küçük kafeleri ele geçiren zincir kurup pahalıya satanlar var. Boykot deyince gençler bu adı bağırdı. Bize ulaşmaya çalıştılar. Dedikleri şu: 'Görüşelim ne yapmamız gerekiyorsa anlaşalım.'

Eğer üniversite kampüslerinde gençlerin gönlünü yaparsa oradan çekilirse Espressolab’leri öğrencilere kantin olarak verirse, öğrenciler de 'biz bunları affettik' derse o zaman yanıma gelirsin dedim.' ifadelerini kullandı.

"Günaydın restorana gidilmiyor" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesine Nusret'i de ekledi.

"Günaydın restorana gidilmiyor" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesine Nusret'i de ekledi.

Ünlü etçi Nusret'i de gündeme damga vuran boykot listesine ekleyen Özgür Özel 'Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran, Nusret, Audi, Volkswagen, bunları boykot ediyoruz. Nusret'in kapısından geçilmiyor.' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
4
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın