Maltepe'de Konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Boykot Listesine Nusret'i de Ekledi!

'TRT’yi bir daha asla açmıyoruz. CNNTÜRK, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz.' diyen Özel, gündemdeki boykot listesini yeniden güncelledi.

'Bir sözüm de reklam vereceklere. Eğer biz TRT’de, CNNTürk’te, TGRT’de, A Haber’de, Sabah Gazetesi’nde Akşam’da, Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız. Vakıf üniversitelerinde küçük kafeleri ele geçiren zincir kurup pahalıya satanlar var. Boykot deyince gençler bu adı bağırdı. Bize ulaşmaya çalıştılar. Dedikleri şu: 'Görüşelim ne yapmamız gerekiyorsa anlaşalım.'

Eğer üniversite kampüslerinde gençlerin gönlünü yaparsa oradan çekilirse Espressolab’leri öğrencilere kantin olarak verirse, öğrenciler de 'biz bunları affettik' derse o zaman yanıma gelirsin dedim.' ifadelerini kullandı.