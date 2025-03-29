CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi! Boykot Listesi Güncellendi
CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi! Boykot Listesi Güncellendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararları görmeyen; İmamoğlu için Saraçhane başta olmak üzere pek çok kentte düzenlenen destek eylemlerini yayınlamayan kanal ve bağlı oldukları şirketleri boykot etme kararı aldığını duyurmuştu. 24 Mart Pazartesi günü başlayan boykota 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla Doğuş Grubu ve Doğuş Grubu'na bağlı restoranlar da eklendi. İşte CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi.
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CHP'nin boykot listesi güncellendi.
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CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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