CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi! Boykot Listesi Güncellendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararları görmeyen; İmamoğlu için Saraçhane başta olmak üzere pek çok kentte düzenlenen destek eylemlerini yayınlamayan kanal ve bağlı oldukları şirketleri boykot etme kararı aldığını duyurmuştu. 24 Mart Pazartesi günü başlayan boykota 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla Doğuş Grubu ve Doğuş Grubu'na bağlı restoranlar da eklendi. İşte CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi.