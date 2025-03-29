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CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi! Boykot Listesi Güncellendi

CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi! Boykot Listesi Güncellendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 16:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararları görmeyen; İmamoğlu için Saraçhane başta olmak üzere pek çok kentte düzenlenen destek eylemlerini yayınlamayan kanal ve bağlı oldukları şirketleri boykot etme kararı aldığını duyurmuştu. 24 Mart Pazartesi günü başlayan boykota 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla Doğuş Grubu ve Doğuş Grubu'na bağlı restoranlar da eklendi. İşte CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi.

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CHP'nin boykot listesi güncellendi.

CHP'nin boykot listesi güncellendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart Pazartesi günü boykot edilecek televizyon kanalları, medya organları ve bağlı oldukları markaları duyurmuştu. 29 Mart Cumartesi günü liste güncellendi. Ekrem İmamoğlu'na destek eyleminde Maltepe'de konuşan Özgür Özel, boykot listesine yeni şirketlerin ve markaların eklendiğini açıkladı. Boykot listesine Doğuş Grubu da girdi. Özgür Özel, 'Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor' dedi.

Peki Doğuş Grubu'na bağlı restoranlar hangileri?

CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi

CHP Boykot Doğuş Grubu Restoran Listesi

  • Nusr-Et

  • Zuma

  • Günaydın

  • Da Mario

  • 29

  • Rüya

  • The Populist

  • Lacivert

  • Masa

  • COYA

  • Vogue

  • Gina

  • Fenix

  • Kiva

  • Mezzaluna

  • Kebapçı Etiler

  • Saltbae

  • Çubuklu 29

  • Oblix

  • ROKA

  • Sait

  • Papaioannou

  • Bar Des Pres

  • Amazónico

  • Frankie

  • Gattopardo

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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