CHP Lideri Özgür Özel Yeni Boykot Listesini Açıkladı: Kanallardan Restoranlara Kadar Yeni Markalar Eklendi
CHP Lideri Özgür Özel Yeni Boykot Listesini Açıkladı: Kanallardan Restoranlara Kadar Yeni Markalar Eklendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Özel, yeni boykot listesini açıkladı. Boykot listesine televizyon kanallarından restoranlara kadar pek çok marka eklendi. İşte detaylar!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesine yeni markalar eklendiğini duyurdu.
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"Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot sözleri şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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