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CHP Lideri Özgür Özel Yeni Boykot Listesini Açıkladı: Kanallardan Restoranlara Kadar Yeni Markalar Eklendi

CHP Lideri Özgür Özel Yeni Boykot Listesini Açıkladı: Kanallardan Restoranlara Kadar Yeni Markalar Eklendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.03.2025 - 15:11

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Özel, yeni boykot listesini açıkladı. Boykot listesine televizyon kanallarından restoranlara kadar pek çok marka eklendi. İşte detaylar!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesine yeni markalar eklendiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot listesine yeni markalar eklendiğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için İstanbul Maltepe'de destek mitingi düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla birlikte; yaptıkları eylemleri göstermeyen medya organları ve markalara adeta savaş açtı. 24 Mart Pazar günü boykot edilecek listeyi paylaştı, 25 Mart Salı akşamı ise boykotyap.com isimli sitede tüm boykot listesini duyurdular. Ancak siteye mahkeme erişim engeli getirildi.

CHP Genel Başkanı, bugün düzenlenen mitingde boykot edilecek markalara yenilerinin eklendiğini duyurdu.

"Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor."

"Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor."

Özel, 'TRT’yi bir daha asla açmıyoruz. CNNTÜRK, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz. 

Bir sözüm de reklam vereceklere. Eğer biz TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Türkiye, Akşam ve Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız' dedi.

Espressolab yetkililerinin kendisine ulaştığını belirten Özel, 'Vakıf üniversitelerinde küçük kafeleri ele geçiren zincir kurup pahalıya satanlar var. Boykot deyince gençler bu adı bağırdı. Bize ulaşmaya çalıştılar. Dedikler şu: 'Görüşelim ne yapmamız gerekiyorsa anlaşalım.'

Eğer üniversite kampüslerinde gençlerin gönlünü yaparsa oradan çekilirse Espressolab’leri öğrencilere kantin olarak verirse, öğrenciler de 'biz bunları affettik' derse o zaman yanıma gelirsin dedim' ifadelerini kullandı. 

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

'Habertürk ve NTV yayında yoktu. Habertürk yayına geçti. Yayını görmeyene gücümüzü göstereceğiz.

Bu dakikadan itibaren NTV düzelip de boykot listemizden çıkana kadar NTV’yi izlemiyoruz. 

NTV’nin yanında Star TV, Doğuş Grubu, Kral FM… Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor. NTV’nin Doğuş Grubu’nun sattığı arabaları almayacağız.

Ayrıca bunlar araba satıyorlar. Tabii Volkswagen Almanya’da sendikanın da güçlü olduğu bir firma. Ama bundan sonra bu bayilik NTV’de durdukça, NTV de bize böyle davrandıkça Doğuş Grubu’nun sattığı arabaları almayacağız.'

Doğuş Grubu restoran listesine ulaşmak için tıklayınız 👇

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot sözleri şöyle oldu 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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