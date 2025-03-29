CHP Mitinginden CANLI: CHP, Maltepe’de Ekrem İmamoğlu’na Destek Mitingi Düzenliyor
CHP Mitinginden CANLI: CHP, Maltepe’de Ekrem İmamoğlu’na Destek Mitingi Düzenliyor
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında gözaltına alınmasıyla başlayan protesto zincirinin en büyüğünü bugün Maltepe'de gerçekleştiriyor. Halk, saat 12:00 başlayacağı belirtilen miting için sabah erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı.
CHP’nin Maltepe’deki mitinginde yaşananları sizler için CANLI olarak aktarıyoruz.
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CHP'li Mahmut Tanal, fenomen haline gelen tekrarlayarak konuşmasını bu kez da HALK TV yayınında "İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var" diyerek yaptı.
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Maltepe miting alanında kapıların açılmasıyla birlikte katılımcılar koşarak miting alanına girmeye başladı.
Mahmut Tanal da miting için yolda!
Halk, sabah erken saatlerde miting alanının çevresinde toplanmaya başladı.
Saraçhane'deki protestolar, İBB Başkanvekili olarak Nuri Aslan'ın seçilmesi hemen öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla sonlandırılmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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