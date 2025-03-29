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CHP Mitinginden CANLI: CHP, Maltepe’de Ekrem İmamoğlu’na Destek Mitingi Düzenliyor

CHP Mitinginden CANLI: CHP, Maltepe’de Ekrem İmamoğlu’na Destek Mitingi Düzenliyor

Ekrem İmamoğlu CHP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.03.2025 - 11:07 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 11:49

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında gözaltına alınmasıyla başlayan protesto zincirinin en büyüğünü bugün Maltepe'de gerçekleştiriyor. Halk, saat 12:00 başlayacağı belirtilen miting için sabah erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı. 

CHP’nin Maltepe’deki mitinginde yaşananları sizler için CANLI olarak aktarıyoruz.

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CHP'li Mahmut Tanal, fenomen haline gelen tekrarlayarak konuşmasını bu kez da HALK TV yayınında "İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var" diyerek yaptı.

Maltepe miting alanında kapıların açılmasıyla birlikte katılımcılar koşarak miting alanına girmeye başladı.

Mahmut Tanal da miting için yolda!

Mahmut Tanal da miting için yolda!
twitter.com

Halk, sabah erken saatlerde miting alanının çevresinde toplanmaya başladı.

Saraçhane'deki protestolar, İBB Başkanvekili olarak Nuri Aslan'ın seçilmesi hemen öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla sonlandırılmıştı.

Saraçhane'deki protestolar, İBB Başkanvekili olarak Nuri Aslan'ın seçilmesi hemen öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla sonlandırılmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki son protestoda, 'Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz' demişti.

CHP lideri Özel, büyük bir miting yapacaklarını belirterek, bugünü işaret etmişti.

'Tarihin en büyük açık hava halk oylamasını yapacağız' diyen Özel, 'Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek için, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için bir büyük mitinge var mısınız? Varız! Bu mitingi Anadolu'dan gelenlerle birlikte Maltepe'de yapmaya var mısınız?' ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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