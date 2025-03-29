CHP Mitinginden CANLI: CHP, Maltepe’de Ekrem İmamoğlu’na Destek Mitingi Düzenliyor

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki son protestoda, 'Yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz' demişti.

CHP lideri Özel, büyük bir miting yapacaklarını belirterek, bugünü işaret etmişti.

'Tarihin en büyük açık hava halk oylamasını yapacağız' diyen Özel, 'Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek için, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için bir büyük mitinge var mısınız? Varız! Bu mitingi Anadolu'dan gelenlerle birlikte Maltepe'de yapmaya var mısınız?' ifadelerini kullandı.