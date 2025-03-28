Boykotyap.com Kapandı mı? CHP’nin Boykot Sitesi boykotyap.com’a Erişim Engeli mi Getirildi?
Boykotyap.com Kapandı mı? CHP’nin Boykot Sitesi boykotyap.com’a Erişim Engeli mi Getirildi?
CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, ardından tutuklanmasını göstermeyen medya organları ve bağlı oldukları markalar ile iktidara yakın pek çok şirketin boykot edileceğini açıklamıştı. Özel, boykot markalarının yer aldığı boykotyap.com isimli sitenin de açıldığını belirtmişti. 25 Mart Salı günü yayına açılan siteye dair yeni gelişme yaşandı. Boykotyap.com Kapandı mı? CHP’nin Boykot Sitesi boykotyap.com’a Erişim Engeli mi Getirildi?
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Boykotyap.com Kapandı mı?
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CHP’nin Boykot Sitesi boykotyap.com’a Erişim Engeli mi Getirildi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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