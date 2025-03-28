onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Boykotyap.com Kapandı mı? CHP’nin Boykot Sitesi boykotyap.com’a Erişim Engeli mi Getirildi?

Boykotyap.com Kapandı mı? CHP’nin Boykot Sitesi boykotyap.com’a Erişim Engeli mi Getirildi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 22:30

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, ardından tutuklanmasını göstermeyen medya organları ve bağlı oldukları markalar ile iktidara yakın pek çok şirketin boykot edileceğini açıklamıştı. Özel, boykot markalarının yer aldığı boykotyap.com isimli sitenin de açıldığını belirtmişti. 25 Mart Salı günü yayına açılan siteye dair yeni gelişme yaşandı. Boykotyap.com Kapandı mı? CHP’nin Boykot Sitesi boykotyap.com’a Erişim Engeli mi Getirildi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boykotyap.com Kapandı mı?

Boykotyap.com Kapandı mı?

CHP’nin boykot edileceğini açıkladığı markalar boykotyap.com isimli internet sitesinde yayımlandı. Sitede 20 marka yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, markaların boykot edilmesinin nedenini Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasını görmezden gelmeleri olarak açıklamıştı. 

Özgür Özel, şunları söylemişti:

“'Boykota kahve içerek başlayalım. Hangi kahveyi içerseniz için Espressolab’ten içmeyin... Bunlar sizden para kazanıp, size sövüyor. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız. Şimdi birincisi, herkes sabah kahvesini içiyor ama Espressolab'in önünden bile geçmiyor. İkincisi, biliyorsunuz, kitap almak icap ettiğinde, insanın ayağı bazen, güzel de var yapıları, dükkanları, D&R’a gidiyor. Aman ha, D&R’a uğramıyorsunuz. İdefix diye bir şey artık yok. Demirören AVM var. Karşı kaldırımından geçin. Kilim Mobilya diye bir şey varmış. Bu parayı sizden kazanıyormuş. Bundan sonra kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Evinize sokmayın. Gençler Ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa dünya kadar var ama Türk Petrolleri diye bir şey yok. TGRT'nin İhlas Ev Aletleri'yle artık ısınmayın. Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, iddaa.com’dan uzak durun. ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok.”

25 Mart Salı akşamı yayına açılan site, 27 Mart Perşembe akşamı kapatıldı. Kapanmanın nedeni ise erişim engeli.

CHP’nin Boykot Sitesi boykotyap.com’a Erişim Engeli mi Getirildi?

CHP’nin Boykot Sitesi boykotyap.com’a Erişim Engeli mi Getirildi?

Marka listelerinin yer aldığı pek çok boykot sitesine erişim engeli getirildi. Bu sitelerden birisi CHP'nin boykot sitesi boykotyap.com oldu. Boykotyap.com  Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Kullanıcılar VPN kullanarak siteye erişebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Boykotyap.com'a dair detaylara buradan ulaşabilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın