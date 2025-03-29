RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Kanallara Boykot Çağrısı Yapan Özgür Özel’e Cevap: “Açıkça Suçtur!”
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Kanallara Boykot Çağrısı Yapan Özgür Özel’e Cevap: “Açıkça Suçtur!”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık bir haftadır tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Yeni boykot listesini de açıklayan Özel, listeye birçok kanalı da dahil etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise kanallara yönelik boykot çağrısında bulunan Özgür Özel'e 'Açıkça suçtur!' diyerek cevap verdi.
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CHP, 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Maltepe'de destek mitingi düzenledi.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanallara yönelik çağrıda bulunan Özgür Özel'in sözlerine karşı bir paylaşımda bulundu.
"Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!"
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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