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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Kanallara Boykot Çağrısı Yapan Özgür Özel’e Cevap: “Açıkça Suçtur!”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Kanallara Boykot Çağrısı Yapan Özgür Özel’e Cevap: “Açıkça Suçtur!”

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.03.2025 - 16:29

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık bir haftadır tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'na destek için Maltepe Sahil Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Yeni boykot listesini de açıklayan Özel, listeye birçok kanalı da dahil etti. 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise kanallara yönelik boykot çağrısında bulunan Özgür Özel'e 'Açıkça suçtur!' diyerek cevap verdi.

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CHP, 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Maltepe'de destek mitingi düzenledi.

CHP, 23 Mart Pazar günü tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul Maltepe'de destek mitingi düzenledi.

Kürsüde konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 'TRT’yi bir daha asla açmıyoruz. CNNTÜRK, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz. 

Bir sözüm de reklam vereceklere. Eğer biz TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Türkiye, Akşam ve Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız' ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanallara yönelik çağrıda bulunan Özgür Özel'in sözlerine karşı bir paylaşımda bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanallara yönelik çağrıda bulunan Özgür Özel'in sözlerine karşı bir paylaşımda bulundu.

X hesabından açıklama yapan Şahin, 'Günlerdir “özgür basın” nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük!

Televizyonların yayın akışına müdahale ederek “son 2 dakika, son 3 dakika” diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!

Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!' dedi ve devam etti:

"Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!"

"Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!"

'Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!

Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır.

Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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