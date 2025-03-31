AKP'ye Yakın Bir X Hesabının Volkan Konak Paylaşımına Tepki Yağdı
AKP'ye Yakın Bir X Hesabının Volkan Konak Paylaşımına Tepki Yağdı
Özellikle muhalif bir sanatçı hayatını kaybedince kültürümüzdeki ölüye saygı geleneğini görmezden gelenlere sık sık rastlıyoruz. Belli bir cenaha ait profiller halkın sevdiği kişilerin arkasından olmayacak laflar edip takipçilerini de bu yönde teşvik ediyor. Ne yazık ki sayıları da göz ardı edilebilecek kadar az da değil. Hükümete yakın X hesaplarından Medya Muhtarı da hayatını kaybeden Volkan Konak için çirkin ifadeler kullandı.
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Muhalif duruşuyla bilinen Volkan Konak, bir süredir hemşehrisi ve dostu Ekrem İmamoğlu'nu savunduğu için bazı grupların hedefindeydi.
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Ünlü sanatçı hayatını kaybetmeden önce şöyle bir paylaşım geldi.
Paylaşıma tepki yağdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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