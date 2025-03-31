AKP'ye Yakın Bir X Hesabının Volkan Konak Paylaşımına Tepki Yağdı

Özellikle muhalif bir sanatçı hayatını kaybedince kültürümüzdeki ölüye saygı geleneğini görmezden gelenlere sık sık rastlıyoruz. Belli bir cenaha ait profiller halkın sevdiği kişilerin arkasından olmayacak laflar edip takipçilerini de bu yönde teşvik ediyor. Ne yazık ki sayıları da göz ardı edilebilecek kadar az da değil. Hükümete yakın X hesaplarından Medya Muhtarı da hayatını kaybeden Volkan Konak için çirkin ifadeler kullandı.