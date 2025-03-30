Son Günlerde Sık Sık Paylaşılan Tarık Akan ve Müjdat Gezenli Fotoğrafın Hikayesi

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını yankıları siyaset kadar sinema ve TV dünyasında da ses getirdi. Gözaltıları, protestoları ve mitingleriyle şimdiden Türkiye tarihine geçecek olan olaylar silsilesinde gözler sanat camiasına çevrildi. Bazı sanatçılar ve ünlüler sürecin başından beri olaylara tepkiliyken bir kısım sanatçı ve ünlü Atatürk fotoğrafı paylaşarak tepkisini verdi. Ancak kitleleri tarafından bu hareket geçiştirme veya suya sabuna dokunmama şeklinde algılandı. Bazı sanatçılar da sessizliğini korudu.

Sosyal medyada ise Tarık Akan, Semra Özdamar ve Müjdat Gezen'in yan yana yürüdüğü bir fotoğraf viral oldu. Siyasi gelişmelere atfen 'gerçek sanatçılar' başlığıyla yüz binlerce beğeni aldı. Peki o fotoğrafın hikayesi ne? Ünlü isimler 1 Mayıs İşçi Bayramı için mi toplanmıştı yoksa fotoğrafın arkasında bambaşka bir hikaye mi vardı?