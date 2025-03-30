Son Günlerde Sık Sık Paylaşılan Tarık Akan ve Müjdat Gezenli Fotoğrafın Hikayesi
19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını yankıları siyaset kadar sinema ve TV dünyasında da ses getirdi. Gözaltıları, protestoları ve mitingleriyle şimdiden Türkiye tarihine geçecek olan olaylar silsilesinde gözler sanat camiasına çevrildi. Bazı sanatçılar ve ünlüler sürecin başından beri olaylara tepkiliyken bir kısım sanatçı ve ünlü Atatürk fotoğrafı paylaşarak tepkisini verdi. Ancak kitleleri tarafından bu hareket geçiştirme veya suya sabuna dokunmama şeklinde algılandı. Bazı sanatçılar da sessizliğini korudu.
Sosyal medyada ise Tarık Akan, Semra Özdamar ve Müjdat Gezen'in yan yana yürüdüğü bir fotoğraf viral oldu. Siyasi gelişmelere atfen 'gerçek sanatçılar' başlığıyla yüz binlerce beğeni aldı. Peki o fotoğrafın hikayesi ne? Ünlü isimler 1 Mayıs İşçi Bayramı için mi toplanmıştı yoksa fotoğrafın arkasında bambaşka bir hikaye mi vardı?
Yıl 1977. Türkiye sağ sol çatışmaları, iç hesaplaşmalar ve sürekli düşen hükümet haberleriyle çalkalanıyordu.
Ancak halihazırda sektördeki sansür zaten endüstriyi bitirme noktasına getirmişti.
Tabii bu uzun süredir süregelen bir durum işin içinden çıkılamaz hale gelinmesine yol açtı.
Başta Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın gibi yıldızlar sansüre tepki gösterilmesi gerektiğini düşünüyordu.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan yıldızlar geçidinin önünde Fatma Girik yer alıyordu.
Kapadokya'da çekimleri süren Dila Hatun filminin iki yıldızı Kadir İnanır ve Türkan Şoray da kampa bekleniyordu.
Sinema Emekçileri adına Türkan Şoray ve beraberindeki sanatçılar Anıtkabir ziyaretinde bulundu.
Yürüyüş sonrası Cüneyt Arkın, Hakan Balamir, Semra Özdamar, Fatma Girik ve Tarık Akan hakkında soruşturma açıldı.
Yürüyüşten birkaç hafta sonra II. Milliyetçi Cephe hükümeti yerine Ecevit hükümetinin gelmesi sektör için umut olmuştu.
Şahan Gökbakar'ın Cem Yılmaz'a cevap olarak gönderdiği bu fotoğrafın hikayesi ise Barbaros Bulvarı'nda başlayan kortejdendi.
Ankara'ya yapılan yürüyüş sırasında pek çok fotoğraf çekildi.
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Avrupa'da da yankı bulan bu olay 30 yıl sonra Yollara Düştük isimli belgesele ilham oldu.
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