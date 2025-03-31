Nisan Ayı Burç Yorumları: Aşk, Kariyer ve Şans Sizi Neler Bekliyor?

Sevgili astroloji severler!

Uzun bir ayı daha geride bıraktık. Nisan ayına Güneş, Koç burcunda ilerlerken giriyoruz. Cesaret ve yenilik ruhumuzu sararken, Merkür retrosu ise bazı konularda dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Aynı zamanda Venüs'ün de retro olması aşk ve ilişkiler konusunda bizleri uyarıyor.

Neyse ki geçtiğimiz ay sonu itibariyle tutulmalara veda ettik. Bu ay gerilim hattından uzak bir Dolunay ve bir de Yeni ayımız var. 13 Nisan'da gerçekleşecek Terazi burcundaki Dolunay ile birlikte Venüs de retrodan çıkacak. Peki, bu ne demek oluyor? 27 Nisan'da gerçekleşecek Boğa Yeni ayı burçları nasıl etkileyecek?

Peki, burcunuz bu dinamik değişimlerden nasıl etkilenecek? Aşk, kariyer ve sağlık alanında sizi neler bekliyor? Tüm detaylar Nisan ayı burç yorumlarında!