Özgür Özel Gözaltında Kötü Muamaleye Maruz Kalan Gençler İçin "Hesap Soracağım" Dedi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protesto gösterilerine özellikle genç kesim büyük oranda katılım gösterdi. Pek çok genç gözaltına alınırken, 301 genç tutuklandı ve bayramı hapishanede geçirmek zorunda kaldı. Bu duruma ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. Gençlerden bazıları gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gençler hakkında konuştu. 'Bu gençlere ters kelepçenin, kötü muamelenin, gençleri saatlerce aç bırakmanın, içeride teker teker o gençlere yapılan hakaretleri ben unutmam.' diyen Özel, bunun hesabını soracağını söyledi.
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Protesto gösterilerinde gözaltına alınan gençler gözaltı sürecinde şiddet, hakaret hatta tacize uğradıklarını anlattı.
İzmir'de gözaltına alınan bir genç yer olmadığı için yere battaniye atarak uyuduklarını, havalandırmaların çalışmadığını söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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