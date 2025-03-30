onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Özgür Özel Gözaltında Kötü Muamaleye Maruz Kalan Gençler İçin "Hesap Soracağım" Dedi

Özgür Özel Gözaltında Kötü Muamaleye Maruz Kalan Gençler İçin "Hesap Soracağım" Dedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2025 - 16:28

İçerik Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protesto gösterilerine özellikle genç kesim büyük oranda katılım gösterdi. Pek çok genç gözaltına alınırken, 301 genç tutuklandı ve bayramı hapishanede geçirmek zorunda kaldı. Bu duruma ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. Gençlerden bazıları gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gençler hakkında konuştu. 'Bu gençlere ters kelepçenin, kötü muamelenin, gençleri saatlerce aç bırakmanın, içeride teker teker o gençlere yapılan hakaretleri ben unutmam.' diyen Özel, bunun hesabını soracağını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Protesto gösterilerinde gözaltına alınan gençler gözaltı sürecinde şiddet, hakaret hatta tacize uğradıklarını anlattı.

Protesto gösterilerinde gözaltına alınan gençler gözaltı sürecinde şiddet, hakaret hatta tacize uğradıklarını anlattı.

Bu durum oldukça tepki çekti ve pek çok avukat sürece dahil olarak gençlere destek vermek için gönüllü oldu.

İzmir'de gözaltına alınan bir genç yer olmadığı için yere battaniye atarak uyuduklarını, havalandırmaların çalışmadığını söyledi.

İzmir'de gözaltına alınan bir genç yer olmadığı için yere battaniye atarak uyuduklarını, havalandırmaların çalışmadığını söyledi.

Ayrıca hakimlerin kendilerini dinlemediğini, muhtemelen kimlerin tutuklanacağının önceden belli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın