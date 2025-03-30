Özgür Özel Gözaltında Kötü Muamaleye Maruz Kalan Gençler İçin "Hesap Soracağım" Dedi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protesto gösterilerine özellikle genç kesim büyük oranda katılım gösterdi. Pek çok genç gözaltına alınırken, 301 genç tutuklandı ve bayramı hapishanede geçirmek zorunda kaldı. Bu duruma ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. Gençlerden bazıları gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu gençler hakkında konuştu. 'Bu gençlere ters kelepçenin, kötü muamelenin, gençleri saatlerce aç bırakmanın, içeride teker teker o gençlere yapılan hakaretleri ben unutmam.' diyen Özel, bunun hesabını soracağını söyledi.