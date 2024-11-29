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Gerçekten Büyük Emek: Bir Koşucu Madalyasını Aldığı Yarışın Ardından Ayaklarının Geldiği Hali Paylaştı

Gerçekten Büyük Emek: Bir Koşucu Madalyasını Aldığı Yarışın Ardından Ayaklarının Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2024 - 16:09

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Her bir spor branşı, kendi içinde büyük bir disiplin ve özveri gerektiriyor. Bu dalların her birinde, emek veren sporcular kendini tamamen bu spora adıyor, sürekli bir çaba ve gayret gösteriyor. Bu spor dallarının her biri, kişinin sınırlarını zorlayarak, kendini aşmasını ve daha fazlasını başarmasını sağlıyor. Elbette bu kolay bir yol değil. Fakat sporcular bu yolda pek çok şeyi feda edebiliyor.

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Noel Mulkey isimli bir sporcu, yarışın ardından ayaklarının geldiği hali paylaştı.

Noel Mulkey isimli bir sporcu, yarışın ardından ayaklarının geldiği hali paylaştı.

Bu zorlu mücadelenin ardından madalya kazanan sporcunun gururlu anları, izleyenlerin takdirini topladı.

Bu zorlu mücadelenin ardından madalya kazanan sporcunun gururlu anları, izleyenlerin takdirini topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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