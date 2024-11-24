ASMR Gibi: Bir Dansçının Gösterilerinin Ardından Saçlarını Açtığı Video İzleyenleri Hipnotize Etti

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-BRQa...
Dans en eğlenceli sanat dallarından biri. Aynı zamanda büyük bir disiplin gerektiren bir sanat formu. Dans, hem bedensel hem de ruhsal bir ifade biçimi. Dansın birçok farklı türü vardır, her biri kendi özgün hareketlerini ve stillerini içerir. Her bir dansın kendine özel kostümü, saç ve makyaj tarzı da var. Tüm bunlar bir araya gelerek eşsiz bir kompozisyon oluşturuyor.
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Bir dansçı, gösterilerinin ardından saçlarını açtığı videolarını bir araya getirdi.
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Saçına sürülen maddelerin çıkardığı sesler izleyenleri adeta bir ASMR videosu gibi hipnotize etti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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