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4 Arkadaşın Lise Yıllarından Sonra Geçirdikleri Değişimi Paylaştığı Video Pek Çok Kişiye Umut Verdi

4 Arkadaşın Lise Yıllarından Sonra Geçirdikleri Değişimi Paylaştığı Video Pek Çok Kişiye Umut Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2024 - 15:04

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Lise dönemi, bir bireyin yaşamında karşılaştığı en karmaşık evrelerden biri. Bu süre zarfında, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan bir dizi değişiklik yaşanır. Bireyin bedeni ve zihni, bu dönemde geçirdiği hızlı değişimlerle baş etmeye çalışır. Bu değişimler, genellikle birçok zorlukla birlikte gelir ve gençleri hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlar. Bu nedenle, lise yılları genellikle karmaşık ve zorlu bir dönem olarak kabul edilir.

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4 arkadaş lise yıllarının ardından geçirdikleri değişimi paylaştı.

4 arkadaş lise yıllarının ardından geçirdikleri değişimi paylaştı.

Gençlerin yaşadığı büyük değişim pek çok kişiye umur verdi.

Gençlerin yaşadığı büyük değişim pek çok kişiye umur verdi.

Sizce en büyük değişim hangisinin?

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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