Bir Doğum Günü Partisinde Aldıkları Mavi Pastada Fazla Gıda Boyası Olunca Herkesin Dişleri Maviye Boyandı

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Bildiğiniz üzere son dönemde pastalar neredeyse birer sanat eserine dönüştü. Günümüzde pastalar, sadece damak zevkimize hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Artık basit bir tatlı olmaktan çıkıp, adeta birer tablo haline geldiler. Yaratıcı tasarımlar ve çeşitli süslemelerle pastalar, hem lezzetleriyle hem de görüntüleriyle bizi büyülüyor. Fakat elbette alışık olmadığımız bazı malzemeler, bize beklenmedik sürprizler de yaşatabiliyor.
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Bir doğum günü partisinde arkadaşlarına mavi bir doğum günü pastası yapan gençler beklenmedik bir süprizle karşılaştı.
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Partideki herkesin dişleri maviye boyanınca ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.
İşte o parti;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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